交通部推遊覽車駕駛補貼方案 發穩定就業金3至6萬元

交通部整合相關部會及縣市政府資源並結合觀光業界，應用「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例」預算，推動「加速擴大吸引國際觀光客」方案，以加大來台旅遊誘因，加速國際觀光客來台。

公路總局表示，考量遊覽車產業近2年多來受新型冠狀病毒疫情影響甚鉅，為協助業者儘速召回受疫情影響致流失的駕駛人力，及鼓勵新進駕駛人員投入後疫情時期遊覽車產業服務，交通部王國材部長指示公路總局啟動遊覽車駕駛徵才補貼方案，並要求3月初前即能儘早推動，以穩定觀光旅運服務供給。

目前公路總局規劃遊覽車駕駛人補助方案，將提供經遊覽車業者僱用駕駛全額訓練費用及訓練期間每日生活津貼，以減輕訓練期間的經濟負擔，並針對後續受僱穩定任職的駕駛人，發給穩定就業獎勵金3至6萬元，以加強人才留用。

隨著各國逐步放寬邊境管理及檢疫措施，我國亦放寬相關邊境管制措施，為迎接國際旅客入境做好準備，交通部及公路總局後續將與遊覽車客運公會全國聯合會討論並確定協助方案細節，確保遊覽車駕駛人力充足，以穩定提供觀光旅運服務。