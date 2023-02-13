快訊

震災的傷痛與堅強：敘利亞醫生救治兒童的沉痛呼聲

金馬得主離世享壽73歲 吳念真受訪得知震驚

誰的氣球打斷布林肯訪陸？ 大陸知情官員也「嚇一跳」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「強冷空氣」來了！氣象局發布9縣市低溫特報 連凍3天恐下探10度

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
中央氣象局表示，明(14)日至16日大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團影響，中部以北、東半部及金門、馬祖天氣偏冷，易有10度以下氣溫發生。圖／聯合報系資料照
中央氣象局表示，明(14)日至16日大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團影響，中部以北、東半部及金門、馬祖天氣偏冷，易有10度以下氣溫發生。圖／聯合報系資料照

中央氣象局表示，明(14)日至16日大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團影響，中部以北、東半部及金門、馬祖天氣偏冷，易有10度以下氣溫發生；明傍晚起至15日基隆、新北有持續10度左右或以下氣溫(橙色燈號)發生的機率，請注意防範。

氣象局說，明(14日)晚至後(15日)白天低溫區域，「橙色燈號(非常寒冷)」為新北市、基隆市有持續10度左右或以下氣溫發生的機率；「黃色燈號(寒冷)」為台北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、金門縣有10度以下氣溫發生的機率。

氣象局提醒民眾，加強保暖，使用瓦斯熱水器及電暖器具應注意室內通風及用電安全；預防低溫導致之呼吸道及心血管疾病、避免長時間逗留在寒冷環境，確保兒童之頭、頸、手和腳部溫暖，關懷老人、遊民及弱勢族群避寒措施；冬季為流感好發季節，請注意手部衛生與咳嗽禮節，落實生病在家休息；農作物及水產養殖業注意寒害。

中央氣象局針對9縣市發布低溫特報。圖／中央氣象局提供
中央氣象局針對9縣市發布低溫特報。圖／中央氣象局提供

冷氣團 氣象局

延伸閱讀

北、東今漸轉雨 強冷空氣南下各地氣溫降

「強冷空氣」來了！平地最低8度 吳德榮：午起氣溫遽降

7縣市濃霧 吳德榮：明傍晚鋒面挾強冷空氣 情人節濕冷

鋒面周五到北部東半部有雨 下周有強冷空氣低溫下探8度

相關新聞

「強冷空氣」來了！氣象局發布9縣市低溫特報 連凍3天恐下探10度

中央氣象局表示，明(14)日至16日大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團影響，中部以北、東半部及金門、馬祖天氣偏冷，易有10度以下...

國科會擬年底推出台版ChatGPT 防中國大陸偏見論述

美國科技公司OpenAI日前推出聊天機器人「ChatGPT」，上架不到2個月便吸引1億名用戶，中國大陸百度即將推出簡體中...

天冷急性中風率暴增 醫師提供四大絕招預防腦中風

冷氣團寒流發威要注意腦血管病變，嘉義醫院發現氣溫急劇下降，腦中風、急性心肌梗塞病患增加；嘉義醫院心臟內科醫師黃英和提供預...

避免缺蛋惡性循環 農委會正評估直接進口小雞或蛋中雞

台灣缺蛋嚴重，農委會表示，往年種雞進口維持20萬蛋種雞進口，去年同意增加到23萬隻，今年會同意進口30萬隻外，目前正在評...

蛋價漲 立委陳琬惠批農委會「蛋荒問題上腳踏兩條船」

農委會宣布雞蛋批發價調漲，每台斤調漲2元，產地價為每台斤42.5元，批發價為52元，皆回到去年歷史高點。民眾黨立委陳琬惠...

交通部推遊覽車駕駛補貼方案 發穩定就業金3至6萬元

交通部整合相關部會及縣市政府資源並結合觀光業界，應用「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例」預算，推動「加速...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦