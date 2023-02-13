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「強冷空氣」來了！氣象局發布9縣市低溫特報 連凍3天恐下探10度
中央氣象局表示，明(14)日至16日大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團影響，中部以北、東半部及金門、馬祖天氣偏冷，易有10度以下氣溫發生；明傍晚起至15日基隆、新北有持續10度左右或以下氣溫(橙色燈號)發生的機率，請注意防範。
氣象局說，明(14日)晚至後(15日)白天低溫區域，「橙色燈號(非常寒冷)」為新北市、基隆市有持續10度左右或以下氣溫發生的機率；「黃色燈號(寒冷)」為台北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、金門縣有10度以下氣溫發生的機率。
氣象局提醒民眾，加強保暖，使用瓦斯熱水器及電暖器具應注意室內通風及用電安全；預防低溫導致之呼吸道及心血管疾病、避免長時間逗留在寒冷環境，確保兒童之頭、頸、手和腳部溫暖，關懷老人、遊民及弱勢族群避寒措施；冬季為流感好發季節，請注意手部衛生與咳嗽禮節，落實生病在家休息；農作物及水產養殖業注意寒害。
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