「強冷空氣」來了！氣象局發布9縣市低溫特報 連凍3天恐下探10度

中央氣象局表示，明(14)日至16日大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團影響，中部以北、東半部及金門、馬祖天氣偏冷，易有10度以下氣溫發生；明傍晚起至15日基隆、新北有持續10度左右或以下氣溫(橙色燈號)發生的機率，請注意防範。

氣象局說，明(14日)晚至後(15日)白天低溫區域，「橙色燈號(非常寒冷)」為新北市、基隆市有持續10度左右或以下氣溫發生的機率；「黃色燈號(寒冷)」為台北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、金門縣有10度以下氣溫發生的機率。