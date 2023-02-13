國科會擬年底推出台版ChatGPT 防中國大陸偏見論述

美國科技公司OpenAI日前推出聊天機器人「ChatGPT」，上架不到2個月便吸引1億名用戶，中國大陸百度即將推出簡體中文版ChatGPT，有如是科技業的AI軍備競賽。國科會今天說，未來可能很多中小企業可能會應用該AI，預計年底推出台灣版ChatGPT，避免中國大陸ChatGPT恐出現大陸論述偏見，也防止詢問AI後產生偏見的內容。

國科會今天舉行新春記者會，各界關切台灣AI競爭力。吳政忠以ChatGPT為例，台灣將推出自身版本的ChatGPT，主因是為防止偏見資訊的產生，另外ChatGPT運用在中文仍不順、卡卡的，「台灣也要有自己版本」，希望今年內推出。

吳政忠也提到，人工智慧是重大問題，台灣的科技預算，難與谷歌、微軟、美國相比，但台灣從來不是用預算數目贏過他人，而是用腦袋決勝負。

吳政忠也說，ChatGPT目前的主流使用語言工具都是以英文為主，中國百度開發的AI則是使用簡體中文，台灣若能善用繁體中文以及本身是民主政體的優勢，有助於防止偏見資訊，台灣要盡快提出台版ChatGPT。

科技辦公室副執行秘書沈弘俊會後受訪表示，這項產品可能會以很多方式迎合中國論述，台灣學界也有多名學者在關注這件事，台灣要想辦法有自己的ChatGPT，可能是推出繁中版，目前仍在討論階段。