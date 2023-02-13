竹市首創全國推凍卵補助 醫師：一大福音

新竹市長高虹安選前推出凍卵補助政見，該政策已確認經費金額，若市議會通過，最快可望在母親節推出，每年將有1000名婦女受惠，每人可獲兩萬餘元補助；中國醫藥大學新竹附設醫院生殖醫學中心主任李孟儒很肯定這項政策，他說，這對想要受孕的女性是一大福音。

李孟儒具有十幾年的臨床經驗，發現越來越多年輕的女性都會凍卵，最年輕的大約30歲，主要是忙於工作，目前沒對象，希望先凍卵，等待未來的另一半出現。

不過，李孟儒提醒，35歲以前凍卵是比較適合的，因為女性在35歲之後，卵子數量和品質會急速下降。另外，如果凍卵的女性結婚後，還是鼓勵優先自然懷孕，如果無法順利懷孕再使用凍存的卵子。

李孟儒指出，凍卵從檢查、打針、手術取卵可能需要10萬塊，再到保存10年，每年大概需要6500元，如果政府有補助，對想要受孕的女性是一大福音。

新竹市立馬偕兒童醫院生殖醫學科主任謝承恩表示：新竹地區科技人常見工作壓力大、工作時間長等狀況，還有許多優秀的適孕女性無法在對的時間、遇見對的人，導致晚婚、晚生的問題，凍卵補助政策確實能幫助到不少想孕的婦女。

謝承恩說，但其實女性最適合生產的年齡是35歲以下，因生產年齡老化較容易增加孕產婦風險，這是現今台灣社會非常大的問題，因為凍卵最終還是得靠老化的母體懷胎10月生產，若是有適婚的對象，還是建議大家早生貴子、期盼能母子均安。

衛生局長陳厚全指出，竹市推出全國首創凍卵政策主要分為兩項，第一是幫助孕期的婦女作卵巢健檢，預估每年約有2000名女性有需求，檢查後若是正常者就可進入凍卵的療程與保存。市府預計每年補助1000名婦女接受凍卵療程，其中包括凍前檢查每人1000元，凍卵療程則補助兩萬元，另包括後續保存與維護費用每年1000元。

陳厚全說，目前坊間包括檢查、凍卵及保存維護費用約五至六萬，再以卵子保存期限約為十年，市府初步規畫補助保存五年期，每人補助2萬餘元，每年總經費約需6000萬元，未來每年依人數增加，費用會每年增加，希望帶起頭作用，未來經費不足部分也歡迎企業、科技廠能夠將凍卵療程列為女性員工福利補助。