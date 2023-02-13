避免缺蛋惡性循環 農委會正評估直接進口小雞或蛋中雞

台灣缺蛋嚴重，農委會表示，往年種雞進口維持20萬蛋種雞進口，去年同意增加到23萬隻，今年會同意進口30萬隻外，目前正在評估，直接進口小雞或蛋中雞的可能性，更新雞群、增加產蛋效率，避免老雞撐場陷入長期缺蛋的惡性循環；如果政策確實上路，也是這20年來，首度嘗試直接進口小雞或蛋中雞。

農委會畜牧處副處長江文全表示，和去年同期相比，今年雞蛋供應量比去年同期多，但就深層的產業結構來說，要生產這麼多蛋，飼養的蛋雞數要增加，但老雞的產蛋率與蛋的品質都會退步，也就是說，要維持這麼多的蛋，雞農要養更大一群雞，平均起來無形中更墊高生產成本。

江文全表示，農委會著重蛋種雞與蛋中雞如何適度快點增產，評估從國外進口的可能，讓國內在比較短的時間內更新蛋雞，提高產蛋率，供給生蛋會比較穩定，平均成本效率也較佳；現在在評估可行性，需要符合檢疫條件可輸入的國家才行；過去是否曾經這樣做過，他說，據說以前有，但至少這20年內沒有，因此需要審慎評估。

根據目前國內產業現況，種雞場進口蛋種雞後，變小雞、蛋中雞，最後可產蛋上市至少要40周；江文全說，正在評估進口哪個階段的雞最有利、最容易解決目前困境；現在蛋雞群效率越來越惡化，如果不更新雞群，缺蛋會惡性循環；最終仍要改變生產系統，才是增加產業韌性、抵抗疫病的根本方法。

江文全表示，依照現階段排程，種雞正常進口，蛋雛雞每周生產都有180萬隻以上，但是蛋中雞育成因氣候因素，影響穩定度與育成率，間接造成雞群更新來源困難，加上還有140萬隻在換羽；蛋中雞本就是預定的，若雞農要訂1萬隻15、16日齡的蛋中雞，可能僅交9000隻，無法給足額。

某產業界人士表示，「缺蛋」只是結果，「沒有雞」才是原因；從前年開始，因太多老雞產蛋率下降；再者目前不清楚雞隻禽流感感染率，禽流感從過去冬季好發，到現在全年散發，也從有時間性的區域限制，變成不特定到處都可能發生，疫情狀況難掌控。

他表示，國際疫情也嚴峻，種雞供應接不上，台灣一年更新1500萬到2000萬隻蛋雞，若以新雞產蛋率九成估算，蛋價會回穩，但實際上並沒有，連新雞產蛋率都不穩，我國蛋雞是進口PS(父母代)，不是GP(祖父母代)，國外的家禽白血病風險如何避免，國內市場規模也不足以支撐進口祖父母代種雞，問題環環相扣。