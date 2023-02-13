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蛋價漲 立委陳琬惠批農委會「蛋荒問題上腳踏兩條船」

聯合報／ 記者歐陽良盈／台北即時報導
農委會宣布雞蛋批發價調漲，民眾黨立委陳琬惠批農委會「在蛋荒問題上腳踏兩條船」，未找出根本原因加以解決。 圖／聯合報系資料照
農委會宣布雞蛋批發價調漲，民眾黨立委陳琬惠批農委會「在蛋荒問題上腳踏兩條船」，未找出根本原因加以解決。 圖／聯合報系資料照

農委會宣布雞蛋批發價調漲，每台斤調漲2元，產地價為每台斤42.5元，批發價為52元，皆回到去年歷史高點。民眾黨立委陳琬惠今指，台灣蛋價從2019年開始居高不下，從最低點每斤20.5元漲到現在，政府未找出根本原因加以解決。

陳琬惠指，蛋價調漲將帶動零售和餐飲價格，對廣大的外食族或餐飲業者而言，增加了額外開銷，對民生影響甚大，從根本審視此問題，「雞蛋不夠，蛋價自然會上升」。在關注蛋價上漲的同時，思考如何解決蛋荒是重點。

陳琬惠表示，農委會不尊重市場機制照顧蛋農生計，讓市場自然找到平衡點；也沒能善用國家的強制力解決蛋農生產成本高，幫助提升雞蛋產量解決蛋荒，「如同在蛋荒問題上腳踏兩條船」，不應只是解決表面問題，而是要誠實面對，找出根本問題並加以解決問題。

陳琬惠批，農委會主委陳吉仲至今拿不出有用的作法，只是補助蛋價、大量從各國進口雞蛋，甚至是試圖平衡蛋價，但這些都無法解決根本問題；政府應全盤分析雞蛋上、中、下游的產量與售價情形，審視每個環節出現的弊病為何導致蛋荒與蛋價高漲，而非短視近利的期望透過操控蛋價、進口雞蛋等操作解決當前問題。

陳琬惠指，陳吉仲在面對蛋價的這場考試「徹底劃錯重點」，農委會當前對產業的產銷資訊掌握度嚴重不足，「解決問題應該回歸到產業鏈本身」，檢視雞蛋在市面上的流通量，視察雞蛋為何產量不足？雞農為何減養蛋雞？飼料成本高漲如何解決？是否有盤商屯蛋、操控蛋價等面向。

農委會宣布雞蛋批發價調漲，民眾黨立委陳琬惠批農委會「在蛋荒問題上腳踏兩條船」，未找出根本原因加以解決。 圖／聯合報系資料照
農委會宣布雞蛋批發價調漲，民眾黨立委陳琬惠批農委會「在蛋荒問題上腳踏兩條船」，未找出根本原因加以解決。 圖／聯合報系資料照

雞蛋 陳琬惠 農委會

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