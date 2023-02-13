台大管院營爆旅宿消費糾紛 營隊負責人千字留言曝光

台大管理學院日前舉辦營隊，卻遭住宿旅館在臉書公開控訴遭惡搞，貼文控訴206名台大管院學生營隊住進旅館，卻不按照合約內容，除了在房間飲食還製造髒亂，甚至弄壞窗簾搞破壞、垃圾也不分類，甚至還有一票學生前往google刷負評，並附上5張髒亂的照片。

台大對此事件稍早表示仍在釐清、暫不回應。不過台大管院營隊負責人則在旅館貼文下方留言，表示願意針對損害進行賠償，並強調對於每起事件都有積極做出回覆，但也承認在人員管理上存在疏失，連坐到其他台大各團體的名聲，並公開致歉。

米尼旅店您好，我們是台大管院營的負責人，針對您在貼文中提到的事件我們依照時間線一併做說明，我們當下對於每件事都有積極做出回覆，希望您可以在詳讀完後，跟我們聯絡討論後續處理事宜，感謝您。

2/6晚上 詢問櫃檯是否可以讓學員更換毛巾

貼文中提到我們凹換洗毛巾及備品，我們之所以會提出此要求是因為我們第一個晚上入住時有櫃檯人員告知我們「米尼的毛巾都是兩天換一次，若有更換毛巾的需求的話，要帶著舊毛巾來地下一樓櫃台更換。」

而我們也依照櫃檯人員的回覆轉告個別提出更換毛巾需求的學員，所有從我們這裡轉達給學員的訊息都是根據櫃檯的告知，後續老闆得知這件事後雖然有要傳遞這個訊息的員工賠償，但同時也告知我們更換毛巾的方式，因此我們認為這件事情雙方是有達到共識的。

2/7早上 學員家長打電話給米尼，說床單發霉

學員家長打電話到旅館我們並無法控制，被旅店櫃台反應後當下有跟該員工致歉，總召也有告知米尼老闆若再有學員家長打來可以請家長找總召並且也留下電話。

由於行程須一大早出發，學員的反應我們不在場無法第一時間確認，所以才需要跟米尼聯絡查看情況是否屬實，並不是為了凹床單或備品，後續米尼表示環境、床單沒有問題我們也就安排該名學員回家，並沒有繼續索求物品，也有在住宿方反應接到家長電話時積極介入處理，並表示往後家長的電話皆由我們工作人員處理，沒有將責任拋給米尼。

2/7晚上

文中提到總召有事情都不出面，凹住宿方東西的時候才跳出來，由前所述，由於當日白天米尼接到家長的電話，因此總召當晚就留下個人聯絡電話給米尼老闆，告知他有事情可以直接聯絡總召，由於營隊期間事務繁忙並不會整個晚上都待在櫃檯前，發生任何事情櫃檯沒有主動聯絡，就算總召不在交誼廳也有其餘各幹部，我們一直都有留人力來跟米尼聯絡現場狀況。

2/8早上 學員反應供水問題

前一天晚上洗澡時出現供水不穩定、忽冷忽熱的狀況，旅店入住當天才告知我們不能同時超過30個人洗澡，我們也有避免這種情形發生，然而即便到了深夜沒有學員在洗澡時，幹部去洗澡也發生一樣的狀況，我們向旅店方反應，得到如下的回覆（見留言回覆）。

2/8晚上

小隊員詢問可否換毛巾，老闆有答應換了兩個，但後來因為不斷有學員反映，我們才繼續跟櫃檯詢問相關事宜，不料老闆的回覆相當不友善，甚至帶有很多侮辱性的字眼。我們工作人員當下並沒有以惡言還擊，承受所有言詞的攻擊，這件事情發生後，我方就沒有再提出過更換毛巾床單及備品的要求了。

文中倒數第二段提到「偷開房門」，幹部在2/8晚上拿著米尼提供給我們的公共卡打開605房的房門，目的只是確認此房櫃子周圍的公共空間的大小，然後便前去詢問老闆是否能夠開放這個地方讓我們的學員做討論空間使用，老闆當時有同意讓我們使用，後續有任何人進去使用這個空間都是在我們獲得老闆的許可後才發生的。

2/10早上 退房後

針對旅館使用後環境不整潔一事，我方承認在人員管理上存在疏失，非常抱歉在這方面做了不好的示範，連坐到其他台大各團體的名聲。我們已有不斷提醒學員分類垃圾，而在學員用餐完後幹部也有立即將垃圾整理分類。

退房後米尼向我們索求賠償，我們也有向旅館詢問賠償金額等事宜，並非貼文所提及的「搞失蹤」，2/10當天米尼聯繫我們時我們的活動尚未結束，工作人員都有各自的工作在身，沒有辦法立即回覆，而後我們有在工作結束後第一時間給予回覆，得到的回覆是「到時候會傳估價單給您，再請注意來訊」，而目前也尚未收到任何關於估價單的訊息。因此我們並沒有逃避任何責任，我們對您在此情況下突然在各種社團即粉專發文的動機無法理解。

我們都非常願意對造成的損害進行賠償並承擔這個責任並且也積極與您聯絡，非常希望能跟您好好溝通後續的處理事宜，但這件事件後很遺憾雙方可以對話的空間幾乎消失。希望我們能聯絡上並盡速讓此事有對雙方都公平的處置，感謝您。