雞蛋今起產地價漲2元賣場雞蛋被搶光 農委會：預期心理
今起雞蛋產地價、批發價上漲2元，這幾天，超市賣場的盒裝蛋被搶購一空，不僅平價蛋買不到，連相對高價的平飼動福蛋也賣光，農委會表示，這是短期的預期心理，幾天以後就會恢復正常。
農委會主委陳吉仲在臉書發文表示，預計二月下旬會逐漸開始回穩，在這一、兩個月內會加強國內調度，從市場需求10%至15%的加工業者調度至各大通路，確保消費者都買得到蛋。
中華民國蛋品行銷發展協會理事長高傳謨表示，固定合作的雞農現在都已經喊到上千元還調不到蛋，除了和飯店、餐廳簽約供應的，必須硬著頭皮調蛋供應外，其他就少賣點，否則怎麼賣都不划算，現在有蛋為王、價高者得，少賣少虧就是賺，否則不論怎麼做都虧錢，這一兩年很難做。
農委會畜牧處副處長江文全表示，從上周末開始，超市賣場的盒裝雞蛋幾乎被清空，主要是因為產銷都早知道蛋價今天會上漲2元。主要是消費者認為會漲價，因此採購的預期心理增加因此多買，多買的行為是短期消費現象，幾天內的預期心理後，需求鈍化就會恢復較正常的產銷。
他表示，北部區域洗選盒裝蛋，這兩三天消費者採購有明顯成長，中南部就沒有這麼明顯，同樣是超市通路貨架上，商品流通去化情形就不如北部緊張。另售通路供應需求大，若供應量沒有達到契約供應量，通路自然會開罰，一罰都上百萬。
江文全說，南北消費型態不同，前陣子比較緊張的是未洗選的散裝雞蛋，當時盒裝蛋平穩；是因為蛋價上漲後，盒裝蛋需求變化明顯，就拉動供給，但是，盒裝蛋來源還是要來自散裝的未洗選蛋去洗，因此還是有一些連動。
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