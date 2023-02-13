「禁抖音」餐廳被留言「小心電線走火」 老闆：會報案
位於高雄市前金區的海鮮火鍋餐廳「釣客食堂」，日前因在臉書宣布「即日起本店禁止任何抖音拍攝，及抖音網紅入內」，引發網友狂刷1星負評；老闆今天再度發聲，由於在留言中有網友寫下「小心電線走火」，老闆發文表示，「這樣讓人心生恐懼的言論警告意味濃厚！我們會向當地派出所報案！為了所有顧客的安全！以免發生危險！」
「釣客食堂」日前於臉書宣布：「基於上次發生因拍攝抖音而到大型連鎖餐廳內用不衛生方式舔弄公共餐具，所以本店特印300張貼紙要給所有好朋友們！也宣佈即日起本店禁止任何抖音拍攝，及抖音網紅入內！以免發生亂舔情況。」老闆的發文引發網友熱烈議論，有網友表達支持，也有網友表示不認同。
今天老闆再度發文強調：「這無關政治！這單純禁止抖音挑戰！」老闆再次呼籲：「您的意見看法我們虛心受教，但是攻擊言論跟公然侮辱真的大可不必。」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言