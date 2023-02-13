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「禁抖音」餐廳被留言「小心電線走火」 老闆：會報案

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
「釣客食堂」日前特別印製300張貼紙發送。圖／摘自「釣客食堂」FB粉絲團。
「釣客食堂」日前特別印製300張貼紙發送。圖／摘自「釣客食堂」FB粉絲團。

位於高雄市前金區的海鮮火鍋餐廳「釣客食堂」，日前因在臉書宣布「即日起本店禁止任何抖音拍攝，及抖音網紅入內」，引發網友狂刷1星負評；老闆今天再度發聲，由於在留言中有網友寫下「小心電線走火」，老闆發文表示，「這樣讓人心生恐懼的言論警告意味濃厚！我們會向當地派出所報案！為了所有顧客的安全！以免發生危險！」

「釣客食堂」日前於臉書宣布：「基於上次發生因拍攝抖音而到大型連鎖餐廳內用不衛生方式舔弄公共餐具，所以本店特印300張貼紙要給所有好朋友們！也宣佈即日起本店禁止任何抖音拍攝，及抖音網紅入內！以免發生亂舔情況。」老闆的發文引發網友熱烈議論，有網友表達支持，也有網友表示不認同。

今天老闆再度發文強調：「這無關政治！這單純禁止抖音挑戰！」老闆再次呼籲：「您的意見看法我們虛心受教，但是攻擊言論跟公然侮辱真的大可不必。」

高雄海鮮火鍋餐廳「釣客食堂」日前宣布「手機下載抖音禁入內」。圖／摘自「釣客食堂」FB粉絲團。
高雄海鮮火鍋餐廳「釣客食堂」日前宣布「手機下載抖音禁入內」。圖／摘自「釣客食堂」FB粉絲團。
「釣客食堂」老闆今天再度發聲。圖／摘自「釣客食堂」FB粉絲團。
「釣客食堂」老闆今天再度發聲。圖／摘自「釣客食堂」FB粉絲團。

抖音 餐廳

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