蔡英文總統二度關心水情 陳其邁：3月啟動南高屏治理平台
嘉義、台南及高雄水情嚴峻，蔡英文總統今天上午視察高雄伏流水及抗旱水井整備情況，指示水利署要盡快提出跨部門規畫，加速強化抗旱水源，並透過區域治理共享跟調度水資源。陳其邁也當面報告說，高雄、台南及屏東首長將在3月召開南部治理平台會議，水資源列為重要議題。
南部水庫集水區已經551天缺水大雨挹注，台南水情亮黃燈、高雄及嘉義都是綠燈。蔡英文總統大年初三（1月24日）曾到高屏攔河堰視察，今天上午再度會同經濟部長王美花、高雄市長陳其邁抵達大泉淨水場，一個月內兩度關心高雄水情。
水利署長賴建信簡報指出，高屏溪川流量目前約8.9cms（立方公尺／秒），2005年5月同樣流量，高雄水情燈號進入分區供水紅燈，所幸近年獲得前瞻計畫支持伏流水等抗旱措施，目前水情可維持在綠燈水情提醒，備援水每日共97萬噸，僅啟動60萬噸，若旱象持續，除起動抗旱水井外，另從屏東日輸9.5萬噸、台南10萬噸支援高雄。
「做最壞的打算，也要做最好的準備。」高雄市長陳其邁說，他跟台南市長黃偉哲、屏東縣長周春米，即將在3月召開南部治理平台會議，水資源可以說是最重要的一環，希望說能夠從嘉義、台南、高雄、屏東一同來做長期性、永久性的規畫，以徹底解決南部用水問題。
經濟部長王美花表示，從百年大旱以來就體驗，台灣要持續進行水利建設與調度，感謝有前瞻建設才能做這麼多工作，曾文南化聯通管明年底完成，曾文水庫久未下大雨，從嘉義、台南、高雄到屏東，南部的合作對水資源運用有很大幫助。
蔡英文說，南部地區的降雨量是近30年來最低，面對極端氣候挑戰，除了加強跟加速新增抗旱水井準備外，2023年抗旱計畫，要請經濟部水利署盡快提出一個跨部門的規畫，加速強化抗旱水源，並且透過區域治理共享跟調度水資源，在雨季來臨前穩定南部整體用水；去年高雄支持台南用水就是透過區域治理，共享水資源最好的案例，所以她要請縣市政府繼續合作，透過共享水資源度過用水挑戰。
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