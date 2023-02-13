快訊

男同志冥婚電影熱映 專家指劇情曲解民俗意涵

NFL／超級盃酋長致命一踢屠鷹 四分衛馬霍姆斯近4年2冠

進門就找碴店員「你新來的？」 迴轉壽司乾脆不做奧客生意了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

賽諾菲市佔第一抗生素混入 「類固醇」急回收1批號1萬劑

聯合報／ 記者鄒尚謙／台北即時報導
得時高凍晶注射劑。圖／食藥署提供
得時高凍晶注射劑。圖／食藥署提供

國際知名藥廠「賽諾菲」今旗下產品遭食藥署警示回收，為抗生素「得時高凍晶注射劑400毫克」，該款藥物保年度用量達12萬支，在同成分的藥品中市占率達8成。根據廠商初步調查，是生產線遭到「類固醇」汙染，因此自行通報啟動回收，預計回收一批號、1萬劑。

賽諾菲生產的「得時高凍晶注射劑400毫克」主成分為TEICOPLANIN，主要用於葡萄球菌感染所致之心內膜炎、骨髓炎、肺炎、敗血病、軟組織感染、腸炎、梭狀桿菌感染所致之假膜性結腸炎。

食藥署藥品組科長洪國登表示，本次通報回收，是因廠商在義大利廠生產時發現，過濾設備出狀況，導致藥劑中遭到類固醇（MPHS）汙染，雖殘留極微量，但依舊必須啟動回收，一批號「1J5721」，共1萬劑。

根據健保統計，「得時高凍晶注射劑400毫克」年用量達12萬支，市占率8成，是同成分藥品中的第一名。洪國登表示，由於有其他同成分、劑量的藥品可供替代，賽諾菲新進口藥品中也並未受到汙染，因此不致於影響國人用藥。

「食藥署去年底接獲廠商主動通報。」洪國登說，去年廠商已回報過濾設備出狀況，因此部分藥品殘留在生產線上，進一步檢驗同產線生產的藥品後，才發現「得時高凍晶注射劑400毫克」有極微量的類固醇殘留，初步評估不致大危害。此外，同產線生產的其他藥品，經檢驗後則未發現異常。

洪國登指出，因共用產線導致的藥品汙染事件，幾年前賽諾菲也曾發生，多為清潔不確實所致；目前已要求廠商應於3月6日前完成回收作業，並應繳交回收成果報告書及後續預防矯正措施。

食藥署也提醒，民眾若對使用的藥品有任何疑慮，應盡速回診與醫師討論，處方其他適當藥品；同時請各醫療院所、藥商、藥局配合辦理回收作業，立即停止調劑、供應。

食藥署 類固醇 市占率

延伸閱讀

新冠效應 抗生素、退燒藥叫缺

獨／第一線抗生素安蒙西林缺藥 基層怨「以藥易藥」過活

美國人工淚液造成1人死亡 衛福部食藥署回應了

精神疾患用藥大量回收 抑鬱錠10毫克多達1600萬錠需下架

相關新聞

賽諾菲市佔第一抗生素混入 「類固醇」急回收1批號1萬劑

國際知名藥廠「賽諾菲」今旗下產品遭食藥署警示回收，為抗生素「得時高凍晶注射劑400毫克」，該款藥物保年度用量達12萬支，...

7處空品測站亮「橘燈」 彰化二林空氣品質最差

今天上午環境風場為東南風，高屏空品區位於迎風面，擴散條件良好，但中部以北空品區位於下風處，擴散條件稍差，截至目前為止共計...

冬季皮膚裂傷抓傷多 醫師提醒保濕和保養

天氣冷影響皮膚狀況，乾癢和裂傷多，影響生活，台中慈濟醫院家庭醫學科林佳佳提醒，有些人容易過敏，皮膚容易乾燥的人，更要勤加...

華陽獎創辦人辭世 水彩畫家陳陽春享壽78歲

水彩畫家陳陽春於2月9日辭世，享壽78歲。文化部表示，陳陽春投入水彩藝術創作60餘年，創作不懈，其汲取傳統水墨畫精神，融...

北、東今漸轉雨 強冷空氣南下各地氣溫降

周末氣溫回升，北部高溫接近30度，天氣風險公司預報員林琮訓提醒，今午後，強冷空氣逐漸南下，天氣將開始變冷，北部早晚溫差接...

「強冷空氣」來了！平地最低8度 吳德榮：午起氣溫遽降

中央氣象局表示，受到鋒面通過影響，台灣北部、東半部地區及金門、馬祖將轉為有局部短暫陣雨，其他地區及澎湖為多雲到晴；下午起...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦