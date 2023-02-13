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7處空品測站亮「橘燈」 彰化二林空氣品質最差
今天上午環境風場為東南風，高屏空品區位於迎風面，擴散條件良好，但中部以北空品區位於下風處，擴散條件稍差，截至目前為止共計7處空品測站達到「橘色提醒」等級，環保署提醒，雲嘉南地區、彰化二林及大城地區敏感族群，應減少在戶外劇烈活動。
根據環保署空品監測網截至今中午10時監測資料，全台7處測站亮「橘燈」，其中彰化二林測站PM2.5濃度為50.7微克／立方公尺最高、雲林麥寮測站PM2.5濃度為51.5微克／立方公尺、彰化大城測站PM2.5濃度為50.1微克／立方公尺、雲林台西測站PM2.5濃度47.7微克／立方公尺、嘉義朴子測站PM2.5濃度45.2微克／立方公尺、雲林崙背測站PM2.5濃度39.8微克／立方公尺、嘉義新港測站PM2.5濃度37.4微克／立方公尺。
依環保署監測資料及氣象局今10時氣象資料顯示，今上午環境風場為東南風，西半部地區位於背風面，擴散條件差，汙染物易累積；下午起大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團南下，環境風場轉為東北風，迎風面地區擴散條件好轉，南部地區位於下風處，汙染物仍易累積；西半部地區及金門、馬祖易有局部低雲或霧影響能見度。
宜蘭、花東空品區及馬祖、澎湖為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及金門為「普通」等級。
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