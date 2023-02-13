台美科技合作會議推遲 吳政忠曝蕭美琴帶來這好消息

為了促進台美雙方科技合作，原訂去年11月上旬於台灣召開首屆「台美科技合作（STC）會議」，卻因台海緊張情勢升高、局勢詭譎多變、以及美國即將舉行期中選舉，已決定暫緩。國科會主委吳政忠今天透露，上周駐美代表蕭美琴有到國科會來，也帶來好消息，台美科技合作（STC）會議預計今年五月登場。

台美雙方是在2021年11月下旬第二屆台美經濟繁榮夥伴對話（EPPD）中確認、並共同宣布，雙方將於去年底前在台灣舉辦第一屆台美科技合作會議，並規畫由美方高層官員率團，包括國務院、白宮官員及NSF、NIH、美國國家標準暨技術研究院（NIST）、美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）等研究機構首長或代表來台與會。

據台美雙方當時規畫，台美科技合作會議內容將包括：專題演講、合作策略對談、簽署合作協定、舉辦台美五大合作議題之學術研討會、國科會與NSF科技合作年會、以及參訪國內產學研機構等，規畫參訪新竹科學園區、國研院太空中心、半導體研究中心、及國網中心、沙崙科學城等。

不過「台美科技合作（STC）會議」去年因台海緊張情勢升高、局勢詭譎多變、以及美國即將舉行期中選舉暫緩至今。國科會今天舉行新春記者會，媒體問及「台美科技合作（STC）會議」舉辦進度，吳政忠透露，上周駐美代表蕭美琴有到國科會來，也帶來好消息，台美科技合作（STC）會議預計今年五月登場。