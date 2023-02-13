市售泡麵及冰品環氧乙烷檢驗 消保處查驗結果出爐

衛生福利部食品藥物管理署近來持續在邊境進行查驗時，檢出多國泡麵等食品有環氧乙烷殘留情形。為維護消費者權益，行政院消費者保護處針對國產泡麵及冰品各12件進行農藥環氧乙烷(一級致癌物質)之檢驗及食品標示查核，結果均符合規定。

消保處指出， 近年來歐盟RASFF系統 (食品和飼料快速警報系統)收到多起環氧乙烷食品污染通報事件，遂積極規範食品中環氧乙烷的殘留量，並已於去年9月開始實施。我國目前並未核准環氧乙烷作為農藥使用，亦未准許使用環氧乙烷氣體作為食品消毒用途，但食藥署近來持續在邊境進行查驗時，檢出多國泡麵等食品有環氧乙烷殘留情形。

消保處分別在台北市及桃園市的實體店面及電商平台，分別購樣國產泡麵及冰品各12件，進行環氧乙烷檢驗及食品標示查核，結果均符合規定。消保處呼籲業者及消費者注意以下事項：

一、國內食品製造加工業者切勿使用環氧乙烷產製食品，以免危害民眾的身體健康。

二、民眾在選購食品時，可多加注意食品是否有完整標示品名、內容物名稱、食品添加物名稱、廠商名稱及聯絡資訊、原產地、有效日期及營養標示等內容，以維護自身的權益。