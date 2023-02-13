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3月1日起 台61線西濱快速公路20噸大貨車速限調降

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
公路總局公布這些路段速限調降。圖／公路總局提供
公路總局公布這些路段速限調降。圖／公路總局提供

交通部公路總局表示，台61線西濱快速公路速限每小時90公里以上的路段，如台61線6K+000至13K+000(八里三交流道～林口交流道）、台61線16K+300至60K+500(東華路口～新豐二交流道）、台61線101K+200至305K+750(外埔交流道～十份交流道）等路段，自111年12月1日至112年2月28日宣導20噸以上大貨車最高速限調降為每小時80公里小時，112年3月1日正式實施。

公路總局表示，考量近幾年台61線西濱快速公路大貨車事故頻傳，且造成的傷亡程度往往較小型車高，為維護整體路段交通安全，公路總局參考高速公路20公噸以上大貨車速限調降的方式，從111年5月即與台61線沿線各縣市警察局會議討論，針對大貨車各項措施進行協商，如速度管理、載重管理執法次數及沿線各地磅站每月開磅時數律定標準等，並於111年7月邀集相關大貨車公會研商，已達成實施調降速限措施的共識，期能提供用路人更安全之道路行駛環境。

以上資訊，民眾均可至公路總局網站(http://www.thb.gov.tw)查詢相關資訊。

公路總局表示，為使各大貨車業者及駕駛能提早適應調降速限的規定，公路總局於宣導期間針對超速車輛製發宣導單予以提醒，111年12月至112年1月總計已寄發宣導單1119張次，並就超速車輛較頻繁之業者(約131家)進行查訪了解。

公路總局說，各區監理所也針對超重業者每月進行安全考核，111年12月至112年1月已考核62家貨運業者，並提高台61線路檢聯稽每月班次，111年12月至112年1月已分別排定47及49班次進行稽查。

公路總局呼籲，大貨車業者及駕駛司機務必依循相關速限標誌及告示牌面指示，並配合相關速度與載重管制措施，以確保整體道路環境安全。

速限 西濱快速公路 標誌

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