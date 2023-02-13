批發蛋價每斤漲2元！量販超市宣布暫不漲價 這2款有優惠

蛋價確定漲了！受飼料成本持續上漲，加上近期全球禽流感衝擊、蛋農年後調節生產時節，讓國內雞蛋供應量變得吃緊，台北市蛋商公會與蛋農協調拍板，自即日起起雞蛋每台斤調漲2元，產地價將來到每台斤42.5元，批發價每台斤52元，重回去年7月20日的蛋價高點。針對這波漲價潮，量販、超市均表示，努力為消費者補貨，目前均正常供應、價格並未調漲。

家樂福表示，目前先以穩定雞蛋供貨狀況為優先，價格目前維持不會漲價。全聯也表示，目前並未收到要漲價的消息，各類雞蛋也都維持正常供應。愛買量販則是表示，會盡力為消費者補貨，目前貨架上的貨量足夠、銷售狀況正常，也沒有限購，且目前檔期正在做早餐相關優惠，包含蛋品、吐司、火腿、包子、鮮奶、起司等都有優惠，至2月14日前有2款蛋品正在特價中，珍鮮白玉子660g（10粒）特價79元、勤億葉黃素是好蛋900g特價179元。