IP加乘誰最強？10大超人氣手搖聯名飲 這家店3波活動都上榜

可愛又迷人的聯名手搖飲！

身為手搖飲料的帝國，臺灣有著各式各樣、特色各異的手搖飲料店。在競爭的飲料市場中，各店家除了以品質和創新多變的口味吸引消費者外，也時不時祭出各種吸睛的行銷手法，其中「聯名活動」就成功讓不少手搖品牌在社群上創造話題。

手搖飲料店與各種知名圖文插畫、ACG IP推出的聯名，總是能吸引到許多粉絲購買，與聯名活動一起販售的周邊商品，以及期間限定的飲料杯，都讓人忍不住想要天天喝手搖！過去一年裡，許多手搖飲料品牌都曾有過可愛的聯名活動，在當中哪些活動擁有最高人氣呢？《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，調查出了近一年手搖品牌的前10大聯名活動，一起來看看吧！

image source: FB／可不可熟成紅茶

NO. 10 茶湯會 TP-TEA × 馬來貘 LAIMO

在2022年7月，茶湯會為慶祝品牌17週年，特別和「國際知名插畫家」Cherng合作，推出人氣插畫角色「馬來貘」的聯名活動。可愛又慵懶的馬來貘印在飲料杯上，再搭配春水堂創辦人的墨寶，期間限定的包裝吸引許多粉絲購買。



除此之外，茶湯會還推出了和馬來貘聯名的隨行環保杯、馬克杯和造型原子筆，以及檸檬、葡萄柚氣泡飲料「貘法17」，各種療癒的周邊商品讓粉絲們為之瘋狂，「太可愛」、「喝爆」、「第一次這麼想喝茶湯會並加購杯子」、「不是這樣天天逼我下樓買一杯吧」。

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NO. 9 再睡5分鐘 NAP TEA × 蝦皮購物

由知名YouTuber滴妹創立的手搖飲料品牌「再睡5分鐘」在2022年6月和電商平臺蝦皮購物推出了聯名飲料「楊枝甘蝦」，以新鮮當季水果加上酸甜的芒果與葡萄柚果粒，再搭配清爽的百香綠茶凍，並淋上獨家研發的椰奶奶蓋，將經典港式甜品「楊枝甘露」進行創新升級，讓許多人都前去購買嚐鮮。



除了新鮮的好味道之外，配合聯名推出的飲料杯也十分吸睛，印有再睡5分鐘吉祥物「樹懶小咖」及蝦皮吉祥物「蝦小編」的杯子，讓許多人都直呼超可愛，「想喝」、「戴眼罩的小蝦耶」、「這杯子好可愛」。

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NO. 8 清心福全 × 黃阿瑪的後宮生活

清心福全與人氣貓咪YouTube頻道「黃阿瑪的後宮生活」在2020年就曾經合作推出過聯名活動，當時擄獲眾多貓奴們的心。在粉絲們的不斷敲碗之下，黃阿瑪的後宮生活在2022年再度強勢回歸！與清心福全推出多款超可愛的聯名飲料杯，讓許多黃阿瑪的子民們嗨翻天。



在第二次的聯名活動中總共推出了27款超萌的聯名杯身，以及刺繡飲料提袋、托特包、燙金貼紙、口罩繩、撲克牌等吸引人的周邊商品，長達三個月的聯名活動讓粉絲大大滿足，「超可愛」、「一看到就衝去買了」、「第一天就去找瑪哥」。

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NO. 7 Woo Tea 五桐號 × 樂一通 Looney Tunes

五桐號在2022年7月與華納兄弟推出知名卡通《樂一通》（Looney Tunes）系列的聯名活動，包含了「崔弟」、「傻大貓」、「兔巴哥」、「火星人馬文」等多位人氣角色的飲料杯，夢幻又可愛的包裝吸引許多人購買。同時為了慶祝「崔弟」80週年，該合作活動也加碼推出三款透明飲料杯，購買冰沙系列飲品就能擁有。



除了飲料杯之外，五桐號也販售一系列讓人少女心噴發的崔弟限量周邊，共有4款扮裝抱枕及絨毛室內拖鞋、吸水大浴巾等等，還有3款《樂一通》的經典角色杯套，讓粉絲們全都想買一波回味童年，「很想問可以買空杯子嗎」、「杯袋超級可愛」。

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NO. 6 清心福全 × 航海王

在2022年《航海王劇場版：紅髮歌姬》於2022年8月上映，創下驚人票房。延續這股熱潮，清心福全在同年底與《航海王》推出聯名活動，以〈和之國篇〉為主題，將9位換上和服造型的人氣角色放上飲料杯，精緻的杯款讓人燃起滿滿的收集欲。



除了角色飲料杯，聯名活動也推出了超級吸引人的周邊商品，像是撲克牌、飲料杯袋、環保提袋，以及讓粉絲們都超想要的魯夫款、喬巴款紀念收藏瓶，限量的精美周邊一開賣就造成瘋搶，「Q版好可愛」、「小朋友才做選擇，我全部都要」、「早上11點提錢卡位買飲料」、「當然是買起來啊」、「腦粉快上」。

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NO. 5 CoCo 都可 × Garena 傳說對決

CoCo都可在2022年夏天與知名競技手遊「Garena 傳說對決」推出2波聯名活動，首波就有人氣角色「圖倫」、「銀晝」、「綺蘿」的聯名飲料杯，第2波則加碼女神「貂蟬」及4名角色同時出現的杯款，讓傳說迷們紛紛忍不住爆買一波。



聯名活動還推出4位人氣角色的資料夾，只要在活動期間到「都可訂」進行線上點單，購買指定飲品就能獲得。第2波聯名活動更多了能抽到遊戲限定造型的「虛寶刮刮卡」，吸引許多粉絲，「好期待傳說跟coco聯名的造型活動」、「覺得這次的聯名圖好好看」、「蠻想全部一套收藏的」。

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NO. 4 老賴茶棧 × 海綿寶寶

「是誰住在深海的大鳳梨裡？」老字號古早味手搖品牌「老賴茶棧」在2022年10月與大家的童年回憶《海綿寶寶》推出聯名活動，飲料杯統統都印上了可愛的海綿寶寶與派大星，小時候看電視的回憶瞬間被喚醒！



老賴茶棧還配合海綿寶寶的鳳梨屋推出期間限定的新品「旺梅冰茶」及「旺梅BoBo冰茶」，此外還有比奇堡飲料提袋、吸管套、購物袋、抱枕等4款超Q周邊，讓許多海綿寶寶粉都超心動，「媽！老賴要我掏錢！」、「好可愛，趕快去買」、「我想要這組酷酷的東西」、「真的好想好想要」。

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NO. 3 Woo Tea 五桐號 × 湯姆貓與傑利鼠

五桐號在2022年推出了許多風靡一時的聯名活動，第一個造成話題的就是與華納兄弟的經典人氣卡通《湯姆貓與傑利鼠》的聯名。一開始的4款湯姆貓與傑利鼠的飲料杯及4款趣味封膜大受好評，之後更是趁勢推出第二波可愛的聯名杯身，4款限定飲料杯讓人愛不釋手。



除此之外，五桐號還在期間販售多款限量周邊，療癒的大頭抱枕、變形地毯一開賣就被搶購一空，小巧精緻的陶瓷杯墊也吸引許多鐵粉收藏，「想要傑利鼠抱枕」、「活動結束還有一個多月的時候抱枕就不能預購了，太少了啦」。

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NO. 2 Woo Tea 五桐號 × Dion Taeng

佔據排行榜3個名次的五桐號，每次推出聯名活動總是會成為人氣話題。除了先前和《湯姆貓與傑利鼠》、《樂一通》的合作外，在2022年底五桐號與韓國Dino Taeng推出超級軟萌可愛的插畫聯名，將「Quokka 短尾矮袋鼠」及牠的快樂小夥伴白色軟糖小熊「BOBO」、棉花糖「Marsh」等治癒角色放上飲料杯，呆萌的樣子讓人看了心花朵朵開，許多人都特地前去購買並且拍照打卡，成為社群上的熱門話題。



除了5款聯名杯身外，五桐號的聯名活動還有限量的不鏽鋼環保杯、造型束口袋，以及讓人超想帶回家的Quokka連帽毛毯，更有燙金紅包袋及貼紙等小物，短尾矮袋鼠無辜的眼神真的讓人難以抗拒，「會不會太可愛」、「身為超級Dino Taeng 狂粉已經準備好衝了」、「誰都不准跟我搶」。

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NO. 1 可不可熟成紅茶 KEBUKE Tea Co. × PEANUTS 花生漫畫史努比

可不可熟成紅茶在2022年底推出的史努比聯名，造成許多史努比粉絲「暴動」，除了為聯名活動推出10款杯身、2款封膜以及5款新飲品外，更有超可愛的周邊商品，以及可以變成小桌曆的聯名店卡。以史努比搭配古典的東方琺瑯瓷藝風格，繽紛的色彩讓人每次喝飲料的時候心情也跟著好了起來。



該聯名活動推出「茶飲生活」、「寵物話題」、「風格珍藏」等3系列周邊，包含了實用的環保杯、飲料提袋、陶瓷杯墊，以及專門給毛孩的地墊、高腳碗、牽繩組、玩具等等，再加上超級精美的茶具、杯盤組，讓不少史努比粉們天天都想喝可不可，「可愛死了」、「我全都要」。在2年前《DailyView網路溫度計》的手搖聯名調查中可不可和「寶可夢」的聯名也是聲量第1，可以說是手搖飲界的聯名王者。

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2022年02月09日至2023年02月08日，共1年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『手搖品牌聯名活動』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」輿情分析系統