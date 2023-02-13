北、東今漸轉雨 強冷空氣南下各地氣溫降

周末氣溫回升，北部高溫接近30度，天氣風險公司預報員林琮訓提醒，今午後，強冷空氣逐漸南下，天氣將開始變冷，北部早晚溫差接近十度，務必做好保暖。

天氣風險公司預報員林琮訓表示，中國浙江到華南有一道鋒面逐漸發展，預估今天上午鋒面尾端將逐漸通過台灣北部，北部、東半部地區，天氣將轉為陰有短暫陣雨，中部山區也有局部零星降雨的機會，不過由於鋒面結構不強，雨勢不至於太大。

林琮訓表示，今天下午到晚間鋒面通過以後，強冷空氣將逐漸南下，強度在大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團，氣溫將迅速下降，溫差變化相當大，北部從白天仍有24至25度，到了晚上會降到僅15度左右。

林琮訓表示，周二到周四持續受冷氣團影響，是由濕轉乾的過程，周二華南雲雨區東移，有較多水氣通過台灣附近，除了北部、東半部以外，中南部山區也有局部短暫陣雨，平地則是偶爾有飄毛毛雨的機會，不會有明顯降雨，天氣相對穩定。周三到周四大氣逐漸轉乾，西半部天氣多雲到晴，降雨縮減至北部、東半部迎風面，降雨量也明顯減少。

氣溫方面，周二、三全天氣溫涼冷，周三水氣減少，晚間開始要留意西半部可能有較明顯的輻射冷卻作用，中北部、東北部低溫10至12度，南部、花東12至14度，周四白天高溫略為回升，不過早晚仍冷，日夜溫差較大。

周五到下周日冷氣團減弱，轉為高壓迴流偏東風的環境，各地氣溫再回升，不過由於環境水氣少，早晚氣溫感受還是比較涼冷，下一波冷空氣預估會在下周一南下，不過目前看來冷空氣強度比這周冷氣團弱，但預期還是會帶來一波降溫。