「強冷空氣」來了！平地最低8度 吳德榮：午起氣溫遽降

中央氣象局表示，受到鋒面通過影響，台灣北部、東半部地區及金門、馬祖將轉為有局部短暫陣雨，其他地區及澎湖為多雲到晴；下午起大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團南下，北部及東北部氣溫下降。

氣象局表示，明(14)日大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團影響，中部以北及東半部天氣偏冷，其他地區早晚亦偏冷；華南雲雨區東移，台灣北部、東半部地區、中南部山區、恆春半島有局部短暫雨，中部地區及澎湖、金門、馬祖亦有零星短暫雨，其他地區為多雲的天氣。今日西半部地區及澎湖、金門、馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，請注意。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今(13日)晨觀測資料顯示，陸地上大致晴朗，西半部有有零散低雲或霧；陸地上無降水回波；金、馬已有濃霧。截至清晨5點03分縣市平地最低氣溫為苗栗(通霄鎮)的14.5度；各地區平地最低氣溫：北部(桃園蘆竹區)14.8度，中部(南投中寮鄉)16.7度，南部(高雄內門區)16.8度，東部(花蓮壽豐鄉)15.8度。

吳德榮說，今(13日)上午各地晴朗穩定，西半部及金、馬有霧、影響能見度，應注意。下午起鋒面抵達，北、東轉有雨；「強冷空氣」接踵南下，氣溫驟降，晚轉冷。今日各地區平地氣溫：北部27降至12度，中部14至30度，南部16至32度，東部14至30度。

他表示，明(14)日中部以北有局部雨，各地氣溫續降，中部以北愈晚愈濕冷。周三、四(15、16日)北台冷，中南部早晚冷；週三西半部漸轉乾，大台北、東半部仍有局部短暫雨；周四天氣好轉、西半部晴時多雲，東半部多雲，東北部偶有局部短暫雨的機率。此波「強冷空氣」台北測站約可降至12、13度左右；不過，平地最低氣溫仍可降至8度左右，氣溫變化很大，應注意保暖。

吳德榮說，周五(17日)白天起至下周(19)日冷空氣逐日減弱，氣溫回升；周五各地晴朗穩定；周六、下周日西半部晴朗穩定，東半部多雲偶有局部短暫雨的機率。