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影／青春痘竟與食道潰瘍有關 醫師神診斷「看臉就知」

聯合報／ 記者修瑞瑩／台南即時報導
21歲小帥哥因為服用治療青春痘的四環素不當，引發嚴重的食道潰瘍。圖／許秉毅提供
21歲小帥哥因為服用治療青春痘的四環素不當，引發嚴重的食道潰瘍。圖／許秉毅提供

21歲小帥哥因為胸口痛，以為自己是胃食道逆流就醫，但醫師認為疼痛的部位不太像，以福爾摩斯探案精神，發現病患臉上有青春痘，懷疑是吃治療藥物四環素不當引發的潰瘍，經過胃鏡檢查，果然在食道中段發現3處潰瘍。

台南安南醫院肝膽胃腸科醫師許秉毅提醒，許多患者在服藥時沒有喝水或是未喝足夠的水，或是吃了藥物後就躺下睡覺，如果是像四環素這類具有黏膜腐蝕性的藥物，一旦貼在食道沒有往胃腸走，就很容易引發潰瘍，甚至是穿孔出血，一定要特別注意。

許秉毅在臉書上分享這個病例，看診過程中跟診的住院醫師像是發現偶像般，「老師！你怎麼知道病人有食道潰瘍？還有吃四環素呢？」，他開玩笑回答「因為我是福爾摩斯啊！」

21歲小帥哥因為胸口痛就醫，跟醫師表示胸口痛5天了，不但吃東西會痛、連喝水都不舒服，因為疼痛的部位比起一般胃食道逆流的位置高，加上疼痛也劇烈許多，許秉毅發現病患很注重外貌，髮型非常時髦、穿著也有型，戴著口罩的臉部、沒遮到的部位露出一些青春痘。

醫師主動詢問「你最近是不是有吃治療青春痘的藥物？」，患者馬上回答「對耶，醫師你怎麼知道」，許秉毅為患者安排隔天做胃鏡，檢查之下果然在食道中段，發現有3處潰瘍，一個很大、直徑約有4公分，另外兩個小的，大小就很像一粒藥丸黏在食道上，認為應該是藥物引發的潰瘍。

許秉毅表示，四環素是一種治療化膿性青春痘常用的抗生素，一天要吃4次，睡前也要吃。許多人吞吃藥品時，不喝水。如果在臨睡前吞藥後，就去睡覺，有時候四環素膠囊會卡在食道中段，具有黏膜腐蝕性的四環素就會在卡到的地方造成食道潰瘍，引起食道劇痛，甚至引起食道出血或穿孔。

他提醒，臨睡前吃藥的時候，一定要養成配水吞藥的習慣，同時吞完藥後要走一走，在確認藥丸已經完全掉入胃裡面後，才可平躺睡覺。才不會造成藥物性食道潰瘍。

青春痘竟然與食道潰瘍有關。本報資料照片
青春痘竟然與食道潰瘍有關。本報資料照片
21歲小帥哥因為服用治療青春痘的四環素不當，引發嚴重的食道潰瘍。圖／許秉毅提供
21歲小帥哥因為服用治療青春痘的四環素不當，引發嚴重的食道潰瘍。圖／許秉毅提供

醫師 患者 胃食道逆流

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