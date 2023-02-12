台灣燈會湧人潮 北捷晚間6點45分起過站不停「國父紀念館站」
「2023台灣燈會在台北」昨天單日突破百萬人到訪參觀，5大捷運站點疏運量達30萬人次。活動倒數一周，今天好天氣吸引不少民眾來賞燈，信義商圈晚間湧入大量人潮；捷運晚間進站人數增加，台北捷運為紓解乘車人潮，18點45分啟動「過站不停」，每4列車會有1列車過站不停國父紀念館站。
今年台灣燈會規劃4大展區，光展區在東區商圈、源展區為松山文創園區、未來展區位在信義商圈，還有國父紀念館、北市府廣場的中央展區，包含1座主燈、6座副燈。
觀傳局指出，市府透過大數據系統與電信信令訊號分析，台灣燈會昨天晚間10點累計達百萬名賞燈民眾參觀；燈區涵蓋國父紀念館站、市政府站、忠孝復興站、忠孝敦化站及台北101／世貿中心站，5個捷運站點疏運超過30萬人次，比上月同期增加約13萬人次。
觀傳局今晚指出，晚間進站人數增加，為紓解站內乘車人潮，已於18點45分啟動過站不停，忠孝敦化站至市政府站，每4列車會有1列車過站不停國父紀念館站，往台北車站方向則不影響。
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