快訊

台灣燈會湧人潮 北捷晚間6點45分起過站不停「國父紀念館站」

桃園新總圖爭議連環爆 館長姚敦明遭撤換

台灣搜救隊完成任務！撤離前130人列隊向災區致敬

台灣燈會湧人潮 北捷晚間6點45分起過站不停「國父紀念館站」

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
台灣燈會在國父紀念館站出口的花燈，吸引路人目光。記者季相儒攝影
台灣燈會在國父紀念館站出口的花燈，吸引路人目光。記者季相儒攝影

「2023台灣燈會在台北」昨天單日突破百萬人到訪參觀，5大捷運站點疏運量達30萬人次。活動倒數一周，今天好天氣吸引不少民眾來賞燈，信義商圈晚間湧入大量人潮；捷運晚間進站人數增加，台北捷運為紓解乘車人潮，18點45分啟動「過站不停」，每4列車會有1列車過站不停國父紀念館站。

今年台灣燈會規劃4大展區，光展區在東區商圈、源展區為松山文創園區、未來展區位在信義商圈，還有國父紀念館、北市府廣場的中央展區，包含1座主燈、6座副燈。

觀傳局指出，市府透過大數據系統與電信信令訊號分析，台灣燈會昨天晚間10點累計達百萬名賞燈民眾參觀；燈區涵蓋國父紀念館站、市政府站、忠孝復興站、忠孝敦化站及台北101／世貿中心站，5個捷運站點疏運超過30萬人次，比上月同期增加約13萬人次。

觀傳局今晚指出，晚間進站人數增加，為紓解站內乘車人潮，已於18點45分啟動過站不停，忠孝敦化站至市政府站，每4列車會有1列車過站不停國父紀念館站，往台北車站方向則不影響。

「2023台灣燈會在台北」倒數一周，今天好天氣，信義商圈晚間湧入大量人潮。記者林佳彣／攝影
「2023台灣燈會在台北」倒數一周，今天好天氣，信義商圈晚間湧入大量人潮。記者林佳彣／攝影

台灣燈會 北捷

延伸閱讀

台灣燈會正夯 「超級星期六」喜迎逾百萬賞燈人潮

台灣燈會單日參展人次破百萬 熱度超越跨年

男子攜玩具槍搭捷運 警獲報蒐證裁罰

台南捷運藍線一期沿線都計草案擬定 2場公聽會聽取意見

相關新聞

台灣燈會湧人潮 北捷晚間6點45分起過站不停「國父紀念館站」

「2023台灣燈會在台北」昨天單日突破百萬人到訪參觀，5大捷運站點疏運量達30萬人次。活動倒數一周，今天好天氣吸引不少民...

年後醫院爆滿中 急診醫證實揭原因：可能持續到3、4月

新冠中重症隱憂未解，非新冠就醫反彈，年後大醫院人滿為患。台大醫院急診部主任黃建華證實，新冠病人並未變多，但急診人數確實增...

一張圖看天氣！這天氣溫驟降轉濕冷 冷空氣強度直逼「強烈冷氣團」

中央氣象局臉書粉專「報天氣 - 中央氣象局」表示，未來一周天氣將以「冷一波」3個字呈現。前半周氣溫將驟降，天氣轉冷，「冷...

拍板！蛋價調漲2元 每台斤批發價52元「重回歷史新高」

台灣缺蛋情況嚴重，蛋雞產業團體先前欲將蛋價調漲3元、產地價每台斤43.5元，但在農委會與業界討論後，決定「暫時凍漲」，並...

高雄餐廳「下載抖音禁入內」網刷負評 老闆PO文：與律師商討中 截圖提告

一名日本高中生在日本迴轉壽司名店「壽司郎」舔醬油罐，並拍攝成短影音上傳網路，造成「壽司郎」商譽受損；位於高雄市前金區的海...

明午後變天、周二大降溫別輕忽 專家指這期間最冷

天氣風險公司總經理彭啟明今天在「氣象達人彭啟明」臉書粉專表示，今天在西北部仍有低雲或濃霧，中南部空品差，晴朗地方白天溫度...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦