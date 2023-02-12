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年後醫院爆滿中 急診醫證實揭原因：可能持續到3、4月

聯合報／ 記者邱宜君／台北即時報導
最近各大醫院急診室大爆滿，民眾就醫須有心理準備，圖為醫院示意圖，非相關新聞當事醫院。記者陳正興／攝影
最近各大醫院急診室大爆滿，民眾就醫須有心理準備，圖為醫院示意圖，非相關新聞當事醫院。記者陳正興／攝影

新冠中重症隱憂未解，非新冠就醫反彈，年後大醫院人滿為患。台大醫院急診部主任黃建華證實，新冠病人並未變多，但急診人數確實增加，主要來自延至春節後之排程手術寒流引起心血管疾病發作、慢性病或癌症的惡化或併發症、社區流行多種傳染病，疫情前每年都是如此，通常會延續到三、四月。醫療繁重度將回到疫情前，或是形成疫後新常態？還要繼續觀察。

台大醫院急診醫學部主治醫師李建璋表示，很多人都以為急診壅塞的主因是輕症者濫用急診，其實不然，最大的問題是等床住院的病人上不去。因為醫院需要預留床位給排程手術或檢查，所以即便這個床位有空，急診也不能用。

黃建華分析，這陣子不僅有因為過年，把排程手術延至年後的病人，急診人數也增加了，住院病床的壓力自然較大。針對需要住院卻還沒有床的病人，急診會盡量照會各科並提供完整治療，但人一多，空間及資源上勢必比較不足。

李建璋表示，站在醫院經營的立場，複雜內科病況為主的急診病人，獲利空間勢必不如排程手術，但當住院需求大量增加，醫院或許可依照病人嚴重度去分配床位，必要時可先暫停非緊急的排程手術或檢查，才能有效舒緩壅塞。

台北市醫師職業工會秘書長、急診醫師陳亮甫指出，最近急診待床時間明顯較長，但除了等住院者，有些不需住院的病人也會留在急診一段時間。例如腹瀉導致脫水的病人，需要一段時間打點滴和觀察，戶外活動時發生外傷的傷患會需要等待檢查並接受初步治療，這類傷患隨疫情解封而有增加趨勢。

黃建華建議，病人自己無法判斷輕重症，要是判斷錯了，可能失去關鍵醫療時效。如果民眾不確定該如何就醫，可先找自己常看的醫師初步諮詢，如有需要到急診，最近幾個月可能需要耐心等待，若能互相尊重，有助醫療流程更順利進行。

手術 台大醫院 疫情 寒流

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