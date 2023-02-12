快訊

一張圖看天氣！這天氣溫驟降轉濕冷 冷空氣強度直逼「強烈冷氣團」

新冠疫苗、藥物「免費時代」將結束？ 指揮中心回應

PLG／林書豪扮救世主 21分13助攻率鋼鐵人止4連敗

聽新聞
test
0:00 / 0:00

一張圖看天氣！這天氣溫驟降轉濕冷 冷空氣強度直逼「強烈冷氣團」

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
本周前半周氣溫驟降，天氣將以「冷一波」3個字呈現。圖／記者侯永全 攝影
本周前半周氣溫驟降，天氣將以「冷一波」3個字呈現。圖／記者侯永全 攝影

中央氣象局臉書粉專「報天氣 - 中央氣象局」表示，未來一周天氣將以「冷一波」3個字呈現。前半周氣溫將驟降，天氣轉冷，「冷空氣強度逼近強烈冷氣團」，北東轉雨、中南部也會有零星降雨，下半周溫漸升、雨漸少。

氣象局說明，2月13日星期一，北台灣轉雨降溫、中南部則暖晴。北部及東半部轉有局部短暫陣雨，北台灣下午起溫漸降，其他地區則多雲到晴；清晨西部、金馬澎有濃霧或低雲影響能見度。

周二（14日）至周四（16日）天氣偏冷、水氣較多，「冷空氣強度逼近強烈冷氣團」，尤其周二至周四清晨，各地天氣偏冷，需注意保暖；北部、東部、中南部山區局部有短暫雨，其他地區可能偶有零星雨；周四水氣漸少，東部及大台北山區偶雨。

周五（17日）至周日（19日）回暖、有霧。清晨仍篇涼，白天漸回溫；東部、大台北山區局部短暫雨，其他地區多雲到晴；中部以北、金馬，將有濃霧或低雲影響交通。

本周天氣前半周氣溫驟降，冷空氣強度逼近強烈冷氣團，周五起氣溫回暖。圖／截自中央氣象局臉書粉專「報天氣 - 中央氣象局」
本周天氣前半周氣溫驟降，冷空氣強度逼近強烈冷氣團，周五起氣溫回暖。圖／截自中央氣象局臉書粉專「報天氣 - 中央氣象局」

冷氣團 氣象局

延伸閱讀

中正紀念堂櫻花盛開 擠滿天晴出遊民眾 但明晚變冷下探十度

明午後變天、周二大降溫別輕忽 專家指這期間最冷

7縣市濃霧 吳德榮：明傍晚鋒面挾強冷空氣 情人節濕冷

好天氣剩明天！下周冷氣團襲連凍4天 氣溫一日內降10度

相關新聞

一張圖看天氣！這天氣溫驟降轉濕冷 冷空氣強度直逼「強烈冷氣團」

中央氣象局臉書粉專「報天氣 - 中央氣象局」表示，未來一周天氣將以「冷一波」3個字呈現。前半周氣溫將驟降，天氣轉冷，「冷...

拍板！蛋價調漲2元 每台斤批發價52元「重回歷史新高」

台灣缺蛋情況嚴重，蛋雞產業團體先前欲將蛋價調漲3元、產地價每台斤43.5元，但在農委會與業界討論後，決定「暫時凍漲」，並...

明午後變天、周二大降溫別輕忽 專家指這期間最冷

天氣風險公司總經理彭啟明今天在「氣象達人彭啟明」臉書粉專表示，今天在西北部仍有低雲或濃霧，中南部空品差，晴朗地方白天溫度...

口罩令20日鬆綁！醫示警「別高興太早」 3大防疫物資恐調漲

隨著新冠肺炎疫情逐漸穩定，指揮中心日前宣布，20日起放寬室內口罩令。對此，台北市聯合醫院中興院區醫師姜冠宇表示，這意味者「免費時代」要結束了，因此輝瑞和莫德納宣布恢復原價，快篩和抗病毒藥物也可能變更貴，「所以進入下半年危機解除時，別高興太早，我們會面臨成本還原的問題」。

出遊注意！7處PM2.5濃度亮紅燈 台南這裡空汙最嚴重

今天環境風場為東南風，西半部地區位於背風側，風速較弱，整體擴散條件較差，汙染物易累積，截至今中午11時空品監測資料指出，...

7縣市濃霧 吳德榮：明傍晚鋒面挾強冷空氣 情人節濕冷

今天西半部地區及金門、馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，中央氣象局發布7縣市濃霧特報，桃園至彰化、馬祖已出現能見度不足20...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦