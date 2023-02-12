一張圖看天氣！這天氣溫驟降轉濕冷 冷空氣強度直逼「強烈冷氣團」

中央氣象局臉書粉專「報天氣 - 中央氣象局」表示，未來一周天氣將以「冷一波」3個字呈現。前半周氣溫將驟降，天氣轉冷，「冷空氣強度逼近強烈冷氣團」，北東轉雨、中南部也會有零星降雨，下半周溫漸升、雨漸少。

氣象局說明，2月13日星期一，北台灣轉雨降溫、中南部則暖晴。北部及東半部轉有局部短暫陣雨，北台灣下午起溫漸降，其他地區則多雲到晴；清晨西部、金馬澎有濃霧或低雲影響能見度。

周二（14日）至周四（16日）天氣偏冷、水氣較多，「冷空氣強度逼近強烈冷氣團」，尤其周二至周四清晨，各地天氣偏冷，需注意保暖；北部、東部、中南部山區局部有短暫雨，其他地區可能偶有零星雨；周四水氣漸少，東部及大台北山區偶雨。