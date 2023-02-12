口罩令20日鬆綁！醫示警「別高興太早」 3大防疫物資恐調漲

隨著新冠肺炎疫情逐漸穩定，指揮中心日前宣布，20日起放寬室內口罩令。對此，台北市聯合醫院中興院區醫師姜冠宇表示，這意味者「免費時代」要結束了，因此輝瑞和莫德納宣布恢復原價，快篩和抗病毒藥物也可能變更貴，「所以進入下半年危機解除時，別高興太早，我們會面臨成本還原的問題」。

姜冠宇今（12）日在臉書上發文，「昨天看到爭論『有症狀』的人要不要強制戴口罩，我覺得是假議題，因為在我看來，『有症狀』要做的是『減少外出』、『避免抱病工作』，歐美老闆看你在辦公室咳嗽、發燒，是會叫你回家的」。姜冠宇認為有症狀的人也不是穿太空裝，只是戴一般口罩而已，那是在代價最低的情況下，降低飛沫傳播最好的效果，但是對於封閉環境與人潮擁擠之處，未必就是百分之百了。

姜冠宇提到公共衛生緊急狀況解除後，並非意味流行病結束，而是一切都「不是免費」了。在政府採購情況下，民眾可以免費施打雙價疫苗，但今年年中之後，輝瑞和莫德納已經計畫進入商業市場，並把價格提高到110至130美元，最貴一針接近4000元台幣。

姜冠宇透露就連抗原快篩也是，之後每個家庭最多只有四份政府供應的篩劑，其餘都要自己承擔費用。此外，抗病毒藥物的費用也會調整，輝瑞口服藥等在當下發揮減少脆弱族群重症後遺症功勞很大，如果抗病毒藥物價格翻倍，在健康經濟考量下，反而就失去地位，「而且連篩檢都不補助了，怎麼即時拿藥？」

姜冠宇表示現在大多人都有出國需求，校園三月起也不再強制戴口罩，病毒勢必會一定程度帶來帶去，可能每十個人，總有一個人是帶原的，「感染也是麻煩，就算你不會有什麼症狀，家裡有年邁的長輩總是很擔心」。

至於台灣有健保，跟美國大大不同，是否有比較強的韌性，可以繼續供應給民眾低負擔的接種？姜冠宇表示接下來要擔憂的是，如果未來抗原快篩變貴，會不會有人就不驗了，直接抱病來上班，又或是降低通報標準，只通報重症，「那是不是抗病毒藥物也不用吃了，一是來不及，二是採購成本也高，這就要看台灣的制度資源如何分配了」。

在貼文的最後，姜冠宇寫道，「這一篇強調的，就是進入下半年危機解除時，別高興太早，我們會面臨成本還原的問題，我們進入新常態時，並不是放掉回到從前，而是將會體驗到習慣已經與從前完全不同」。