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中正紀念堂櫻花盛開 擠滿天晴出遊民眾 但明晚變冷下探十度

攝影中心／ 記者侯永全／即時報導
各地櫻花陸續綻放，中正紀念堂大漁櫻區賞櫻民眾摩肩接踵，洋溢著春天氣息。記者侯永全／攝影
各地櫻花陸續綻放，中正紀念堂大漁櫻區賞櫻民眾摩肩接踵，洋溢著春天氣息。記者侯永全／攝影

今日各地為多雲到晴的好天氣，北部高溫約26度，中南部高溫可達30度，但明天開學日的傍晚起，受冷氣團與鋒面影響，氣溫驟降，最冷時間點約在周三至周四清晨，北部不僅有雨，低溫也將下探至10度左右，預計周四氣溫才會回升。

今天各地氣溫舒適宜人，中正紀念堂粉嫩櫻花浪漫綻放，雖開八分滿，冬陽和煦的周末假日，仍吸引大批民眾前往大漁櫻區賞花，處處洋溢著春天氣息。不過晴朗溫定的天氣，將於明傍晚起隨冷空氣南下而結束。

周一周二北部氣溫將下降至12到14度左右，中南部也會有13至15度低溫，周三周四清晨及部分空曠地區則會出現10度左右低溫。因水氣增多，北部及東部區也會有降雨機率，中南部僅山區會有局部短暫雨，直到周四雨勢趨緩，氣溫也逐漸回升。

春寒料峭，各地櫻花陸續綻放，賞櫻民眾擠滿中正紀念堂大漁櫻賞花區。記者侯永全／攝影
春寒料峭，各地櫻花陸續綻放，賞櫻民眾擠滿中正紀念堂大漁櫻賞花區。記者侯永全／攝影
今天各地氣溫舒適宜人，中正紀念堂粉嫩櫻花浪漫綻放，雖開八分滿，冬陽和煦的周末假日，仍吸引大批民眾前往大漁櫻區賞花。記者侯永全／攝影
今天各地氣溫舒適宜人，中正紀念堂粉嫩櫻花浪漫綻放，雖開八分滿，冬陽和煦的周末假日，仍吸引大批民眾前往大漁櫻區賞花。記者侯永全／攝影
賞櫻民眾紛紛舉起手機拍下粉嫩浪漫的大漁櫻。記者侯永全／攝影
賞櫻民眾紛紛舉起手機拍下粉嫩浪漫的大漁櫻。記者侯永全／攝影

低溫 高溫

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