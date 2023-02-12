中正紀念堂櫻花盛開 擠滿天晴出遊民眾 但明晚變冷下探十度

今日各地為多雲到晴的好天氣，北部高溫約26度，中南部高溫可達30度，但明天開學日的傍晚起，受冷氣團與鋒面影響，氣溫驟降，最冷時間點約在周三至周四清晨，北部不僅有雨，低溫也將下探至10度左右，預計周四氣溫才會回升。

今天各地氣溫舒適宜人，中正紀念堂粉嫩櫻花浪漫綻放，雖開八分滿，冬陽和煦的周末假日，仍吸引大批民眾前往大漁櫻區賞花，處處洋溢著春天氣息。不過晴朗溫定的天氣，將於明傍晚起隨冷空氣南下而結束。