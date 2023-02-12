缺藥問題恐雪上加霜 黃金舜籲政府正視「兩大問題」

缺藥問題遲遲未獲得解決，衛福部昨緊急舉行缺藥研討會議，衛福部可能成立「缺藥中心」加強藥商即時通報等機制。全國藥師公會全聯會理事長黃金舜表示，部分藥品價格過低，造成藥廠生產意願降低；同時，兩岸關係愈來愈緊張，政府應未雨綢繆從其他國家進口原料藥品，避免無藥可用的窘境發生。

衛福部長薛瑞元昨表示，缺藥問題十分複雜，目前雖有相關通報機制，但在缺藥訊息的整理、交換及發布方面，仍有待加強、擴大，如納入藥商通報，讓缺藥訊息溝通更加快速、精確，中長期目標也可能會針對藥品供應商較少的藥品密切監測，隨時注意有無缺藥的情形。

缺藥問題複雜而難以解決，黃金舜指出，台灣許多藥品原料都是從中國進口，而今兩岸關係緊張，中國又素來不遵守國際貿易規範行事，政府應當未雨綢繆，將風險分散，歐洲、美國進口較貴，看是否能夠從印度進貨，避免無藥可用的風險。

另一項問題則是「成本考量」。黃金舜表示，制酸劑「氧化鎂」缺貨主因是價格過低，先前與藥廠端開會討論時，藥廠代表提及，過去藥品原料一公斤20萬，如今漲價到60萬，而台灣因健保制價等因素，價格始終偏低，成本都已超過售價，商業角度考量，自然不願意多生產，進而造成缺貨。