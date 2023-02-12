拍板！蛋價調漲2元 每台斤批發價52元「重回歷史新高」

台灣缺蛋情況嚴重，蛋雞產業團體先前欲將蛋價調漲3元、產地價每台斤43.5元，但在農委會與業界討論後，決定「暫時凍漲」，並在1周內開會決定。台北市蛋商公會與蛋農協商後，拍板確定，雞蛋自13日明天起每公斤調漲2元，產地價每台斤42.5元、批發價每台斤52元，重回去年7月20日歷史蛋價高點。

中華民國養雞協會蛋雞組長組長黃榮珍今天接受電訪時表示，2月10日上周五雞蛋產銷督導委員會開會協商後確定蛋價，今天宣布，自13日起，雞蛋每公斤調漲2元，產地價每台斤42.5元、批發價每台斤52元。

黃榮珍表示，先前蛋農欲將蛋價調漲3元，但農委會主委陳吉仲盼凍漲穩定蛋價；由於過去幾波寒流導致雞蛋減產，明天又有一波寒流來襲，再加上成本高漲，包含飼料漲70％、中雞漲40％、小雞漲7％，協調後，決定從調漲3元變成調漲2元。

中華民國養雞協會蛋雞事業產銷督導委員會執行長陳進丁先前受訪時也說，汰換老雞後還要補充雞隻，雖政府有擴大進口種雞，但目前補充的雞隻數量沒那麼快完成；雖日產量不至於跌破11萬箱，但應會維持在約11.4萬箱，除非天氣變暖，產量可多一點，否則這樣的產量應會維持至4月，時間較長，蛋價還是須調漲。