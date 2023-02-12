快訊

中職／就是贏不了 桃猿2：7輸羅德已吞石垣島9連敗

為搶功台灣搜救隊被土耳其客氣趕走？ 消防署：配合受災國

管中閔再憶台大校長遴選 轟教育部「推波助瀾」

缺藥問題嚴重 藥師公會理事長提解方

聯合報／ 記者鄒尚謙／台北即時報導
黃金舜表示，安蒙西林主要使用於牙科，缺藥對第一線社區較為嚴重，可盤點大型醫院的庫存量，適度撥補制社區藥局，以供所需。圖／中華民國藥師公會全國聯合會提供
黃金舜表示，安蒙西林主要使用於牙科，缺藥對第一線社區較為嚴重，可盤點大型醫院的庫存量，適度撥補制社區藥局，以供所需。圖／中華民國藥師公會全國聯合會提供

本報日前獨家報導，第一線抗生素「安蒙西林（Amoxicillin）」、制酸劑「氧化鎂」、退燒藥「乙醯氨酚」等藥品出現缺貨情形，衛福部昨更緊急舉行缺藥研討會議。藥師公會全聯會理事長黃金舜表示，安蒙西林主要使用於牙科，缺藥對第一線社區較為嚴重，可盤點大型醫院的庫存量，適度撥補制社區藥局，以供所需。

面對缺藥議題，衛福部長薛瑞元相當重視，昨日衛福部緊急舉行缺藥研討會議，由部長薛瑞元親自主持，檢視目前缺藥問題。薛瑞元說，缺藥問題十分複雜，目前雖有相關通報機制，但在缺藥訊息的整理、交換及發布方面，仍有待加強、擴大，如納入藥商通報，讓缺藥訊息溝通更加快速、精確，中長期目標也可能會針對藥品供應商較少的藥品密切監測，隨時注意有無缺藥的情形。

關於目前第一線抗生素「安蒙西林（Amoxicillin）」缺貨情形，黃金舜表示，該藥品在大型醫院的使用上，僅牙科較常使用到，整體用量其實不大，民眾多持處方籤到社區藥局來領藥。

黃金舜指出，安蒙西林缺藥對第一線的社區藥局衝擊較大，因此建議政府出面協商，是否能讓醫院騰撥部分庫存到社區藥局來，以解社區藥局用藥吃緊的問題。

對於缺藥中心的設立，黃金舜也說，確實有其必要，尤其缺藥很多面向，以先前疫情剛開始的時候，部分醫學中心擔心藥品供需出狀況，因此開始大量囤藥，後來也是政府出面協調，才從醫院庫存中調撥才解決。若能及時更新所有藥品的庫存、供應狀況等等，也能避免醫院、社區藥局恐慌。

黃金舜說，最後手段才是從醫院調撥庫存，最好的狀況是在市場端就解決缺藥危機，尤其藥廠端其實都有精算「年生產量」，若醫院因為恐慌，將安全存量3個月突然進貨到6個月，自然排擠到其他醫院、藥局的可採購量，市場機制也不大可能因為烏俄戰爭，生病人數就突然暴增等等，政府若可從市場端進行調控，是較為妥善的方式。

庫存 薛瑞元 衛福部

延伸閱讀

不只西藥、科學中藥也缺 李彥秀怒：政府最缺其實是良心

獨／基層藥局缺藥嚴重 衛福部舉行緊急會議提兩大解方

疾管署長周志浩將接任衛福部常次？知情人士：八九不離十

石崇良確定接任健保署長 薛瑞元：次長人選最快下週定案

相關新聞

明午後變天、周二大降溫別輕忽 專家指這期間最冷

天氣風險公司總經理彭啟明今天在「氣象達人彭啟明」臉書粉專表示，今天在西北部仍有低雲或濃霧，中南部空品差，晴朗地方白天溫度...

出遊注意！7處PM2.5濃度亮紅燈 台南這裡空汙最嚴重

今天環境風場為東南風，西半部地區位於背風側，風速較弱，整體擴散條件較差，汙染物易累積，截至今中午11時空品監測資料指出，...

7縣市濃霧 吳德榮：明傍晚鋒面挾強冷空氣 情人節濕冷

今天西半部地區及金門、馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，中央氣象局發布7縣市濃霧特報，桃園至彰化、馬祖已出現能見度不足20...

獨／基層藥局缺藥嚴重 衛福部舉行緊急會議提兩大解方

本報昨日獨家報導，第一線抗生素「安蒙西林（Amoxicillin）」、制酸劑「氧化鎂」、退燒藥「乙醯氨酚」缺貨，基層藥師...

缺藥問題嚴重 藥師公會理事長提解方

本報日前獨家報導，第一線抗生素「安蒙西林（Amoxicillin）」、制酸劑「氧化鎂」、退燒藥「乙醯氨酚」等藥品出現缺貨...

台南玉井34度、今天還能穿短袖 彭啟明：情人節有感降溫

今天各地普遍暖洋洋，台南市玉井下午2時還出現34.0度高溫。天氣風險公司總經理彭啟明今天在「氣象達人彭啟明」臉書粉專表示...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦