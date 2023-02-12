缺藥問題嚴重 藥師公會理事長提解方

本報日前獨家報導，第一線抗生素「安蒙西林（Amoxicillin）」、制酸劑「氧化鎂」、退燒藥「乙醯氨酚」等藥品出現缺貨情形，衛福部昨更緊急舉行缺藥研討會議。藥師公會全聯會理事長黃金舜表示，安蒙西林主要使用於牙科，缺藥對第一線社區較為嚴重，可盤點大型醫院的庫存量，適度撥補制社區藥局，以供所需。

面對缺藥議題，衛福部長薛瑞元相當重視，昨日衛福部緊急舉行缺藥研討會議，由部長薛瑞元親自主持，檢視目前缺藥問題。薛瑞元說，缺藥問題十分複雜，目前雖有相關通報機制，但在缺藥訊息的整理、交換及發布方面，仍有待加強、擴大，如納入藥商通報，讓缺藥訊息溝通更加快速、精確，中長期目標也可能會針對藥品供應商較少的藥品密切監測，隨時注意有無缺藥的情形。

關於目前第一線抗生素「安蒙西林（Amoxicillin）」缺貨情形，黃金舜表示，該藥品在大型醫院的使用上，僅牙科較常使用到，整體用量其實不大，民眾多持處方籤到社區藥局來領藥。

黃金舜指出，安蒙西林缺藥對第一線的社區藥局衝擊較大，因此建議政府出面協商，是否能讓醫院騰撥部分庫存到社區藥局來，以解社區藥局用藥吃緊的問題。

對於缺藥中心的設立，黃金舜也說，確實有其必要，尤其缺藥很多面向，以先前疫情剛開始的時候，部分醫學中心擔心藥品供需出狀況，因此開始大量囤藥，後來也是政府出面協調，才從醫院庫存中調撥才解決。若能及時更新所有藥品的庫存、供應狀況等等，也能避免醫院、社區藥局恐慌。

黃金舜說，最後手段才是從醫院調撥庫存，最好的狀況是在市場端就解決缺藥危機，尤其藥廠端其實都有精算「年生產量」，若醫院因為恐慌，將安全存量3個月突然進貨到6個月，自然排擠到其他醫院、藥局的可採購量，市場機制也不大可能因為烏俄戰爭，生病人數就突然暴增等等，政府若可從市場端進行調控，是較為妥善的方式。