台南玉井34度、今天還能穿短袖 彭啟明：情人節有感降溫

今天各地普遍暖洋洋，台南市玉井下午2時還出現34.0度高溫。天氣風險公司總經理彭啟明今天在「氣象達人彭啟明」臉書粉專表示，中午他都穿短袖了，但還是有不少地形上差異。留意明天晚上的天氣變化，西洋情人節會有感降溫。許多商家已經在抓最後幾波冷商機了。

中央氣象局說，今天至明天上午各地及澎湖、金門、馬祖大多為多雲到晴的天氣，僅東半部地區有零星短暫雨，明下午起鋒面通過及大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團南下，北部及東北部氣溫下降，北部、東半部地區及金門、馬祖將轉為有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴。

今、明兩天西半部地區及金門、馬祖易有局部霧或低雲影響能見度；明天下午起嘉義以北、東北部、東部沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖將有8至9級強陣風。