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台中枇杷、梨穗受寒害嚴重 這兩地申請救助面積最多

聯合報／ 記者劉柏均／台中即時報導
台中梨穗受寒害影響，開花率不到一成。圖／台中市政府提供
台中梨穗受寒害影響，開花率不到一成。圖／台中市政府提供

台中枇杷、高接梨穗因寒害受損嚴重，經農業局勘查，確認以達天然災害救助標準，農委會公告辦理現金救助；農業局提醒，受災損害率達20%以上農民，記得於14日期前攜帶國民身分證及存款簿，向受災地區公所提出申請，逾期不予受理。

農業局說明，截至昨日下午5時止，台中市新社區等6區，申請枇杷去年12月中旬寒流災損現金救助戶數為584戶，申請救助面積232公頃、預估救助金額2316萬元，其中以新社區申請183.5公頃最多（約占79%）。

另台中市東勢區等8區申請，高接梨穗今年1月下旬寒流災損現金救助戶數為1389戶，申請救助面積839公頃、預估救助金額5198萬元，其中東勢區672.5公頃占8成。

農業局指出，農委會此次公告救助地區為全台中市，提醒受災損害率達20%以上農民，14日前攜國民身分證及存款簿，向受災地區公所提出申請，申請人為土地所有權人，應附土地登記謄本。

申請人非土地所有權人，應附土地登記謄本，並附上委託經營契約書、租賃契約書或土地使用同意書，逾期不予受理；後續將依「農業天然災害救助辦法」及「台中市農業災害復建補助作業要點」規定，協助農民儘速復耕。

台中高接梨主要種植地區以東勢、和平、新社、后里、石岡區為主，面積約2200多公頃，每年12月至2月為接穗期，但受寒害影響，梨穗開花率不到一成，枇杷花穗、幼果普遍結果粒數偏低。

農委會4日公告辦理現金救助，枇杷每公頃10萬元，高接梨穗每公頃6萬2千元，另台中市政府加碼補助復耕資材，每公頃1萬元，受災農民自2月5日至14日，可至農地所轄區公所申請。

台中枇杷受寒害，導致花穗、幼果普遍結果粒數偏低。圖／台中市政府提供
台中枇杷受寒害，導致花穗、幼果普遍結果粒數偏低。圖／台中市政府提供
台中東勢區申請高接梨穗寒害救助面積最多，區公所假日加緊受理申請。圖／台中市政府提供
台中東勢區申請高接梨穗寒害救助面積最多，區公所假日加緊受理申請。圖／台中市政府提供

台中市 災損 農民

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