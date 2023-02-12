加強動物導引避免「鐵路殺」 花東鐵路雙軌電氣化環差通過

為提升花東地區鐵路運輸聯外效能，交通部鐵道局提出花東鐵路雙軌電氣化環差案，針對原規畫9處小曲線改善段欲做4變更，變更後將有12處小曲線改善段；環委要求補充鐵路沿線路段路殺調查結果、加強動物通道導引措施，以避免「鐵路殺」情況，全案通過環差初審，全案可送至環評大會審查。

鐵道局東部工程處說，目前花東鐵路多數路段仍為單軌，為提升花東地區鐵路運輸聯外效能，規畫持續推動花東地區全線雙軌電氣化計畫。本案計畫範圍自台鐵東部幹線花蓮站至南迴線台中知本站為止，起迄站全長約162.5公里，扣除已完成（含施工中）雙軌化工程約49.85公里，本次計畫路線長約112.65公里。

鐵道局東部工程處表示，本案提出4變更，包含增加小曲線改善段，原環評規畫有9處小曲線改善段，經檢討後再新增3處，另調整原環評3處小曲線改善段，合計變更後將有12處小曲線改善段；荳蘭圳橋優化路段，透過優化囊案可減少23處民宅及2所學校拆遷，減少徵收用地，優化後橋下空間也可提供道路使用。

鐵道局東部工程處指出，為改善大農大富陸域動物通道瓶頸，規畫在光復大富路段新增生態廊道，計畫延長加濃濃溪橋長度至560公尺、另新增一處500公尺的多孔箱涵，路堤段另設置1處5公尺箱涵，合計動物通道可從現有的143公尺大幅增加為1065公尺。

環委指出，該條鐵路位於山區，保育類動物種類豐富，火車來時，野生動物若閃避不及，恐發生「鐵路殺」情況，要求補充鐵路沿線路段調查成果，包含路殺調查巡查頻率、並提出減輕措施；箱涵部分，針對動物棲息特性補充相關導引配套措施。

另環委表示，本計畫路線位於池上斷層，為加強鐵路結構安全，要求加強沿線混泥土結構物安全，並研擬破裂防護措施。經環委討論後，決議補正後通過，後續送環評大會審查。