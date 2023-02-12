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男登北大武身體不適兩度報案 莊主提醒：獨攀更應掌握身體狀況

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
北大武山檜谷山莊管理員吳德發提醒，獨攀更需要了解自己身體狀況，了解山的強度，了解自己的不足，知己知彼，山行無礙。圖／取自屏東林區管理處北大武山資訊站粉專
北大武山檜谷山莊管理員吳德發提醒，獨攀更需要了解自己身體狀況，了解山的強度，了解自己的不足，知己知彼，山行無礙。圖／取自屏東林區管理處北大武山資訊站粉專

39歲黃姓男子昨獨攀屏東縣北大武山時出現身體不適，頭暈、心悸、手發抖情況，上午6點56分報案後，山屋管理員協助將黃男帶到檜谷山莊休息後，未料黃男下山速度異常緩慢，身體出現嚴重不適，二度報案，消防人員協助下山送醫。

北大武山資訊站山屋管理員吳德發提醒，獨攀更需了解身體狀況，高強度的體能輸出後身上會有什麼反應？了解山的強度、自己的不足。

屏東林區管理處北大武山資訊站小編、檜谷山莊管理員吳德發今天在粉專發文指出，已兩次獨攀單登北大武山39歲黃男，昨天從新登山口衝速度到3.8公里，過3.8公里後發現頭暈、心悸、手發抖，孤立無援，心生畏懼於是先在資訊站留言，緊接著報案求援。

吳德發說，與黃通完電話後，請山屋人員到現場了解情況，協助將黃帶到山屋休息片刻，狀況解除，體力恢復後黃獨自下山。下山途中一直與黃保持聯繫，發現黃的速度不尋常緩慢，特別交代有任何狀況隨時向他求援，果不其然過舊登約500公尺，身體嚴重不適，下午2點多二度報案。

吳德發說，他請舊登山口李大哥支援，李大哥幫忙揹背包，伴護隨行交給泰武消防分隊。他一開始認為是單純衝太快沒有休息，反應狀況劇烈，讓案主擔心自身生命安全。後來他請黃男應特別注意心血管方面的疾病，之前2.5公里下不去的李先生，下山後就裝3支心導管支架，顯示對自己的身體不夠了解。

吳德發提醒，獨攀更需要了解自己身體狀況，高強度的體能輸出後身上會有什麼反應？了解山的強度，了解自己的不足，知己知彼，山行無礙。

北大武山 屏東縣

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