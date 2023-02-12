男登北大武身體不適兩度報案 莊主提醒：獨攀更應掌握身體狀況
39歲黃姓男子昨獨攀屏東縣北大武山時出現身體不適，頭暈、心悸、手發抖情況，上午6點56分報案後，山屋管理員協助將黃男帶到檜谷山莊休息後，未料黃男下山速度異常緩慢，身體出現嚴重不適，二度報案，消防人員協助下山送醫。
北大武山資訊站山屋管理員吳德發提醒，獨攀更需了解身體狀況，高強度的體能輸出後身上會有什麼反應？了解山的強度、自己的不足。
屏東林區管理處北大武山資訊站小編、檜谷山莊管理員吳德發今天在粉專發文指出，已兩次獨攀單登北大武山39歲黃男，昨天從新登山口衝速度到3.8公里，過3.8公里後發現頭暈、心悸、手發抖，孤立無援，心生畏懼於是先在資訊站留言，緊接著報案求援。
吳德發說，與黃通完電話後，請山屋人員到現場了解情況，協助將黃帶到山屋休息片刻，狀況解除，體力恢復後黃獨自下山。下山途中一直與黃保持聯繫，發現黃的速度不尋常緩慢，特別交代有任何狀況隨時向他求援，果不其然過舊登約500公尺，身體嚴重不適，下午2點多二度報案。
吳德發說，他請舊登山口李大哥支援，李大哥幫忙揹背包，伴護隨行交給泰武消防分隊。他一開始認為是單純衝太快沒有休息，反應狀況劇烈，讓案主擔心自身生命安全。後來他請黃男應特別注意心血管方面的疾病，之前2.5公里下不去的李先生，下山後就裝3支心導管支架，顯示對自己的身體不夠了解。
吳德發提醒，獨攀更需要了解自己身體狀況，高強度的體能輸出後身上會有什麼反應？了解山的強度，了解自己的不足，知己知彼，山行無礙。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言