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京站攜手臺灣雷伊漢勒世界公民中心 「送愛土耳其」

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
土耳其、敘利亞強震，台灣人紛紛捐助物資善款送暖至災區。圖／臺灣雷伊漢勒世界公民中心
土耳其、敘利亞強震，台灣人紛紛捐助物資善款送暖至災區。圖／臺灣雷伊漢勒世界公民中心

土耳其敘利亞邊境於2月6日發生世紀強震，地震已造成兩國超過2萬人死亡，傷亡超過日本311大地震。台灣人紛紛捐助物資善款送暖至災區。京站時尚廣場攜手土耳其第一座由台灣與國際合作打造的難民援助機構「臺灣雷伊漢勒世界公民中心」，緊急啟動「京站送愛土耳其」公益計畫，呼籲與館內廠商、顧客、員工一同送愛。

「京站送愛土耳其」公益計畫將於即日起至3/1。並根據現場災區畫面，多數房屋全倒或半倒，人們無家可歸或不敢回家；當地氣溫接近零度，災民只能冒著雨雪露宿街頭。因此，該計畫共分三部分提供賑災：

一、京站號召每名員工將於募款期間捐贈一日薪水，幫助生活一瞬間被震碎的兒童及家庭，能在無助中找回平安。

二、由京站及館內品牌共同協助臺灣雷伊漢勒世界公民中心提供震災兒童及家庭所需之抗寒物資，如：保暖衣物、配件、保溫瓶、手電筒等千件商品。

三、於客服中心以及3F VIP LOUNGE、各公共點位放置臺灣雷伊漢勒世界公民中心賑災專戶QR code ，邀請顧客響應愛心募款。

土耳其、敘利亞強震，台灣人紛紛捐助物資善款送暖至災區。圖／臺灣雷伊漢勒世界公民中心
土耳其、敘利亞強震，台灣人紛紛捐助物資善款送暖至災區。圖／臺灣雷伊漢勒世界公民中心
京站時尚廣場攜手臺灣雷伊漢勒世界公民中心，啟動「京站送愛土耳其」公益計畫。圖／京站提供
京站時尚廣場攜手臺灣雷伊漢勒世界公民中心，啟動「京站送愛土耳其」公益計畫。圖／京站提供

土耳其 敘利亞 強震 京站

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