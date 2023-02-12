拉拉山神木樹齡變年輕！ 31株巨木群首次DNA檢測
桃園市拉拉山國家森林遊樂區的拉拉山巨木區的神木群，林務局新竹林管處委託嘉義大學首次利用樹木DNA基因序列檢測31株神木，初步檢測發現巨木有合併巨木，與之前推估不同，研判樹圍、樹齡可能可能變瘦、變年輕，新竹林管處今天上午表示，巨木群完整檢測報告，預計3月上旬公布。
桃園市拉拉山國家森林遊樂區前年升級轉型，其中拉拉山巨木區擁有24株樹齡500年至2800年的神木群，與阿里山齊名，區域有豐富森林生態系，最受遊客喜愛遊玩森林浴、吸取芬多精區域，其中巨木區神木群的編號5號的紅檜巨木，胸圍13.4公尺，是推估樹齡約2800年最年長的神木。
新竹林管處表示，拉拉山巨木區的神木樹齡，以前檢測使用樹圍等方式推估，由於巨木群曾有巨木藕朽倒伏，為確認樹木結構安全及推估實際樹齡，該處委託嘉義大學森林暨自然資源學系首次採取樹木DNA基因序列檢測方式，針對巨木區31株巨木包括已編號24株神木和7 株未編號巨木進行基因檢測，31株巨木主要是紅檜、少部分扁柏。
這次拉拉山巨木檢測DNA基因序列，分別在紅檜、扁柏取出DNA樣木再分別比對，主要是確認樹木結構、樹徑及推算出樹齡，以利後續辦理維護管理，目前31株巨木檢測已經告一段落，將進一步審查資料認認，預定3月上旬提出巨木群檢測完整報告。
新竹林管處表示，這次調查31株巨木群檢測時，有發現巨木樹幹內部孔洞情形，也發現有的巨木為合併樹木，研判巨木樹齡可能跟先前推估有所不同，目前31株巨木無安全之虞，觀測巨木樹幹孔洞會進行巡檢預防，此外拉拉山國家森林遊樂區整修相關工程收尾，預計4月下旬全面開放。
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