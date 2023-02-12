出遊注意！ 7處PM2.5濃度亮紅燈 台南這裡空汙最嚴重

今天環境風場為東南風，西半部地區位於背風側，風速較弱，整體擴散條件較差，汙染物易累積，截至今中午11時空品監測資料指出，全台有7處測站達到「紅色警示」等級、16處達到「橘色提醒」等級，環保署提醒，雲嘉南地區所有民眾應減少戶外活動；中部、高屏地區敏感族群應減少戶外劇烈活動。

根據環保署空品監測網截至今中午11時監測資料，全台7處測站亮「紅燈」，其中台南新營測站PM2.5濃度為59.7微克／立方公尺最高、台南麻豆測站PM2.5濃度為58.7微克／立方公尺、嘉義新港測站PM2.5濃度為58.1微克／立方公尺、台南安南測站PM2.5濃度58微克／立方公尺、嘉義朴子測站PM2.5濃度56.7微克／立方公尺、嘉義測站PM2.5濃度55.2微克／立方公尺、台南測站PM2.5濃度54.6微克／立方公尺。

環保署空保處已通報台電進行降載減排。台電公司表示，在系統供電安全無虞下，依據今日供電情況，進行降載減排計畫，預計包含台中電廠、協和電廠、興達電廠、麥寮電廠，都將進行降載減排。

依環保署監測資料及氣象局今10時氣象資料顯示，今天環境風場為東南風，西半部地區位於背風側，風速較弱，整體擴散條件較差，汙染物易累積，西半部地區及馬祖、金門易有局部霧或低雲影響能見度。

宜蘭、花東空品區及馬祖、澎湖為「良好」等級；北部、竹苗、高屏空品區及金門為「普通」等級，上午高屏局部地區短時間可能達橘色提醒等級，午後風速增強，空品將逐漸好轉；中部、雲嘉南空品區為「橘色提醒」等級，雲嘉南局部地區短時間可能達紅色警示等級。