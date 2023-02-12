明午後變天、周二大降溫別輕忽 專家指這期間最冷

天氣風險公司總經理彭啟明今天在「氣象達人彭啟明」臉書粉專表示，今天在西北部仍有低雲或濃霧，中南部空品差，晴朗地方白天溫度回升很溫暖。明天維持類似天氣，但明天晚上開始逐步改變，周二將會很有感大降溫。請把握今明兩天，提防周二的溫度落差。

今天是明顯的南風環境，天氣風險管理公司天氣分析師歐宗學說，台灣附近的水氣不多，各地的降雨都不太明顯，只有東半部地區有零星降雨機會。

西半部地區清晨以前有大範圍的低雲霧，歐宗學說，預估白天起會逐漸消散恢復晴到多雲，不過西北部地區可能還是會有稍微多一點的雲量。氣溫方面跟昨天差不多，白天時段依然是偏暖甚至略嫌悶熱，但早晚感受仍是稍偏涼。

明天上半天以前仍然是類似的穩定偏暖天氣，歐宗學表示，下午至傍晚將開始有顯著的天氣變化出現。微弱鋒面通過後冷氣團或強烈冷氣團南下，帶來強勁的偏北至東北風環境，迎風面北部、東半部地區陸續轉為陰雨天氣。

歐宗學說，周二則有華南水氣東移，中南部雲量也會增多轉多雲局部陰天，山區附近可能有局部短暫雨。到了周三以後水氣才會逐漸減少，不過北部、東半部仍有局部短暫雨機會，中南部則是陸續恢復多雲到晴。類似的迎風面雲多有短暫雨天氣將持續到周四。

而這波冷氣團南下在明天晚間才會開始帶來降溫，歐宗學說，預估周二白天就會明顯轉冷，北部高溫只有約15-16度，與前一天的溫差會達到10度左右，其他地區也會有4-6度的降幅。

歐宗學說，而最低溫的時間預估在周二晚間到周四清晨，北部市區低溫約12度，郊區10度，中部11-13度，南部、花東14-16度。冷空氣影響期間水氣不算多，中高層的冷空氣強度也不太夠，高海拔山區降雪機會不高，可能僅有部分路段有結冰的機會，如果想上山碰碰運氣的話，務必要攜帶相關的裝備並注意道路管理機關的管制訊息。