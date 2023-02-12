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搶救台灣傳統音樂與聲音 金鼎獎作家彭雙松獲頒旌揚狀

聯合報／ 記者范榮達／即時報導
金鼎獎作家彭雙松獲頒文化部旌揚狀，長子彭文銘（右）日前代表領取。圖／彭文銘提供
金鼎獎作家彭雙松獲頒文化部旌揚狀，長子彭文銘（右）日前代表領取。圖／彭文銘提供

金鼎獎作家、貓貍文化工作室創辦人彭雙松去年12月26日辭世，文化部日前特頒發旌揚狀，表彰他生前搶救百餘年來台灣傳統音樂與聲音，成為台灣當代最珍貴的有聲客家文化資產。

彭雙松享耆壽96歲，1月16日是他的冥誕，文化部旌揚狀的日期特別選於這天，並於2月10日在台灣音樂館，由國立傳統藝術中心副主任鄒求強頒發，彭雙松長子貓貍文化工作室負責人彭文銘代表領取。

旌揚狀指出，彭雙松生前憑藉對客家文化的使命感，創立美樂唱片出版社及貓貍文化工作室，致力於早期黑膠唱片數位化與音質處理，及補增文字和詮釋音樂，從客家八音、山歌、閩南民謠、原住民古調，接力搶救百餘年來台灣傳統音樂與聲音。

旌揚狀說，藉由保存和網路流傳，發揚逐漸消逝的傳統音樂，成為台灣當代最珍貴的有聲客家文化資產。畢生投入於客家黑膠唱片的出版與修復、保存，足資表彰，特予旌揚，以垂德範。

彭雙松1928年出生，早年畢業日本兵器學校，台灣光復後在中國石油公服務，潛心鑽研台灣蘭蕙，1971年主辦第一屆全國蘭展造成轟動，1978年他出版「台灣蘭蕙」，隔年獲行政院金鼎獎肯定，他研究秦朝東渡日本的徐福，著有「徐福研究」、「徐福即是神武天皇」等著作，深受學界的重視與推崇。

他生前更致力客家文化，1949年與胞兄彭雙琳在苗栗市創設全縣第一家唱片行國際唱片行，1959年再設立美樂唱片出版社，出版300多張的客家類唱片，2003年創立貓貍文化工作室，交棒彭文銘經營，至目前出版60套傳統音樂有聲書專輯，為台灣向世界發聲，也獲得6座傳藝金曲獎。

金鼎獎作家彭雙松畢生致力台灣傳統音樂保存、傳承與發揚的貢獻，文化部特頒旌揚狀。圖／彭文銘提供
金鼎獎作家彭雙松畢生致力台灣傳統音樂保存、傳承與發揚的貢獻，文化部特頒旌揚狀。圖／彭文銘提供
金鼎獎作家彭雙松畢生致力台灣傳統音樂保存、傳承與發揚的貢獻，文化部特頒旌揚狀。圖／彭文銘提供
金鼎獎作家彭雙松畢生致力台灣傳統音樂保存、傳承與發揚的貢獻，文化部特頒旌揚狀。圖／彭文銘提供

客家文化 文化資產

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