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7縣市濃霧 吳德榮：明傍晚鋒面挾強冷空氣 情人節濕冷
今天西半部地區及金門、馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，中央氣象局發布7縣市濃霧特報，桃園至彰化、馬祖已出現能見度不足200公尺的現象，中部以北其他地區能見度亦較低。影響區域：桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、馬祖地區。
中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今晨陸地上大致晴朗，西半部有有零散低雲或霧；陸地上無降水回波；桃園至彰化及馬祖有濃霧。
吳德榮說，今天至明天白天各地晴朗穩定；白天舒適微熱、早晚涼；西半部清晨有霧、影響能見度。今天北部14至27度，中部15至30度，南部16至32度，東部16至30度。
他說，明傍晚起鋒面抵達，強冷空氣南下，北、東轉有雨，氣溫驟降。周二中部以北有局部雨，各地氣溫續降，北台灣愈晚愈濕冷。周三、周四北台灣冷，中南部早晚冷；周三大台北、東半部仍有局部短暫雨；周四轉乾、西半部晴時多雲，東半部多雲、偶有局部短暫雨的機率。
吳德榮說，此波強冷空氣台北測站約可降至13度左右，以達到大陸冷氣團的機率為最高；不過，平地最低氣溫仍可降至10度以下，氣溫變化很大，應注意保暖。
他表示，周五白天起至周六冷空氣減弱，氣溫逐日回升；周五各地晴朗穩定；周六西半部晴朗穩定，東半部偶有局部短暫雨的機率。
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