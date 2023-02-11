照顧悲劇頻傳 「咎責非優先」家總3呼籲：完整調查事件

照顧悲劇事件不斷發生，上周新北中和發生一家四口有三人餓死，獨留失智年邁老父的悲劇，再度凸顯台灣高風險家庭、脆弱家庭的灰色地帶。家庭照顧者關懷總會提出三項呼籲，包括警政系統不可草草了事，發生社會悲劇事件時，應給社會完整調查報告；政府不應急於咎責，應了解樣態後再對症下藥；長照系統對於家庭照顧者應採取預防性措施。

「現在不是哪個政府部門該負責，整個社會都要負責，沒有人是局外人。」家庭照顧者關懷總會秘書長陳景寧表示，照顧悲劇現場時常看到，像是照顧者長期忍疝氣痛、甚至心臟衰竭、中風倒下時才被發現，都是屬於「疾」刻救援的家庭，急需緊急救難協助。如今悲劇再次發生，若政府單位持鴕鳥心態，不去了解真相、沒有完整調查報告，「這類悲劇只會不斷出現，沒完沒了」。

陳景寧舉例，國外若發生照顧悲劇事件，一定會有完整報告及統計資料。日本過去出現「5080」現象，有50多歲的照顧者兒子，殺害80多歲失智母親，這類的悲劇事件組合發生最多，失智母活得越久，兒子身為男性照顧者，頂著照顧壓力、社會期待及衝突，日本政府後續採取積極作為，包括提供照顧失智母的兒子加強支持計畫，對症下藥，並給社會一個交代。

分析脆弱家庭高負荷照顧者的樣態，陳景寧說，這類照顧者約佔比3至5%，因長照讓他失去自我、身心耗弱，充滿不安全感、擔心外界介入是拆散他與家人、擔心付不出錢，無法冷靜理解自己的需要，「他的自我角色已被照顧角色吞噬」。政府面對高負荷照顧者時，不能再用錯誤想像，以為送資源進去，三個月就有績效，或要照顧者使用者付費等，應改以預防性角度思考，需要有人從旁耐心給予陪伴、支持。

若以預防性角度探討，則牽涉社會安全網。陳景寧表示，過去社安網熟悉的兒少高風險家庭，兒童虐待則對應父母、照顧者，但近年出現高齡家庭，例如家暴、疏忽、虐待、棄養事件，老父若有四個兒子「到底要咎責大兒子還是小兒子？」社安網難題落在社家署身上，但資源卻在長照司，社安網難以獨立運作，現行作法同時還會加入家暴中心、家照據點一同「共案分工」，才有機會重建家庭。

陳景寧說，過去有二件照顧悲劇，包括嘉義市先生進機構潑硫酸殺太太未果反傷及他人，最後喝硫酸自殺，以及去年二月四十歲兒子用枕頭悶死中風媽媽，事前有經過「照顧管理評估量表」評估，但完全沒有揪出「照顧負荷過重」的問題，凸顯現行評估量表已不夠獨立客觀，除了應重新檢視以外，應比照國外作法，針對照顧者另外設計專屬評估工具，而不只是依附在被照顧者的「工具人」。

全台至今已有199個家庭照顧者支持性服務據點，近300位社工於各縣市提供照顧者支持服務，為照顧者「說話」。陳景寧說，台灣建置許多家照據點，於亞洲地區屬於少見，政府應該善用家照據點資源，給予照顧者更多協助，了解照顧者樣貌、是否有疾病等，而非不斷咎責或施加壓力，否則只會把照顧者推到更險惡境界。