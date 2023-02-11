重度失能家庭照顧壓力重 專家提解方：增住宿機構補助

照顧殺人事件層出不窮，促使法務部著手修法。專家肯定法務部修法，但發生照顧悲劇，最根本仍是長照政策問題，長照政策目前力推居家服務、社區服務，僅幫助到輕中度失能者，但對於重度失能者來說，補助依然不夠多，弱勢家庭無法將被照顧者送機構照護，照顧壓力依舊自己扛。

法務部日前指出，將針對民眾不堪照顧壓力或家人受病痛折磨的「長照悲歌」事件，研擬3修法方向，包括修正《刑法》放寬緩刑條件為3年以下、修正《刑事訴訟法》降低緩起訴門檻，或另於《刑法》增訂較輕的「長照殺人罪」。

中華民國家庭照顧者關懷總會秘書長陳景寧表示，肯定法務部勇於任事，目前3修法方向都值得推進，第一項鬆綁法官判刑、第二項鬆綁檢察官起訴壓力、第三項可以讓社會有更多對話，共同認識「長照殺人罪」的樣態與影響。不僅可讓法界人士進一步思考兼顧情理法的量刑，亦能啟動國家承擔更多照顧責任與分工的積極性。

但伴隨修法，陳景寧點出另外2項重要配套，包括台灣目前沒有照顧殺人事件的統計分類，警政部門必須建立更完整的照顧殺人事件資料庫，才能讓法務部在討論修法更有依據，例如日本即有相關作法；二是期待法務部能與社福部門合作，針對創傷家庭提供法律以外的後續心理復原服務。

陳景寧呼籲，「長照悲歌」的根源還是因為長照服務的不夠用、不好用，多數悲歌都發生在重度失能家庭，以長期而言，應全面推動長照保險，短期而言，長照2.0應儘速放寬對7級以上等重度失能者，不應限制僅能使用居家服務或日照中心，而另給予住宿式機構選項，政府每月補助約3.6萬元，可大幅降低家庭照顧壓力。

台灣長期照顧發展協會秘書長余志松分析，現行長照2.0推行社區式照顧、居家式，不過重度失能家庭可使用長照時數為每月90小時，等於一天只有3小時，其餘21小時得家庭自己負擔，而日照中心大多平日開設，一天最多8小時，且見紅就休，其餘時間也都要家屬自行照顧。

相較低收入戶、中低收入戶補助多，最慘是「近貧」的家庭。余志松指出，這類弱勢家庭名下有房產，但不到中低收程度。政府每年補助住長照機構家庭6萬元，等於一個月只有補助5000元，但住宿機構每月花費至少4至7萬元，「近貧」家庭趨近弱勢，但也無力負擔住宿機構，最後往往只能自行照顧。

余志松指出，高齡長照家庭中，除了失能以外，越來越多失智家庭，失智者伴隨各類精神症狀，家屬照顧者長期下來無法承受身心壓力，過去研究曾指出，照顧失智症的家庭，照顧者超過50%有有鬱症，當我國即將成為超高齡社會，且同步少子化的情況，家屬自行照顧長者的狀況只會逐漸增加，政府應給予失能、失智家庭更好的支持。

余志松認為，照顧者本來就非蓄意傷害家人，是受到各種精神壓力，而不幸發生照顧殺人事件，若要減少家庭悲劇發生，國家應適時檢討個案補貼方式，而非稱國家只能以整體政策處理，屢次否定個案特性，此外也應檢討如何減輕照顧者壓力，讓照顧者有管道疏解。