獨／不只西藥、科學中藥也缺 中醫師：需等一個月以上

本報昨日獨家報導，第一線抗生素「安蒙西林（Amoxicillin）」、制酸劑「氧化鎂」、退燒藥「乙醯氨酚」缺貨，基層藥師忙於調貨，亟需政府伸出援手。但除抗生素等西藥缺貨外，許多中藥材、科學中藥更已缺貨近二個月。衛福部中醫藥司長黃怡超說，對於中藥材、科學中藥短缺問題，將會密切關注。

「科學中藥缺很多、缺很大、什麼藥都缺。」台北市中醫師公會名譽理事長、中醫師陳潮宗說，缺藥三大因素，第一是國內中藥材都來自中國大陸，而大陸受新冠疫情影響，中藥材需求量暴增，藥材無法出口；第二是受到農曆春節影響，許多業者返鄉休假、貨運交通暫停，造成中藥材運送受阻；第三、聽聞國內業者原本從中國大陸訂貨的中草藥都已運到港口準備來台，但硬是被當地中草藥業者用高價買回。

陳潮宗說，目前缺藥的中草藥，包括清熱解毒的黃芩、黃蓮、金銀花等，以及荊芥、防風、薄荷等清涼解毒的感冒常用藥物，但因為中草藥可說是全面性缺藥，連帶影響科學中藥製造。

據了解，科學中藥缺藥情形，包括常見的四物湯、葛根湯、八味地黃丸、九味羌活湯、十全大補湯、天王補心丹、當歸六黃湯、麥門冬湯等都要等到一個月後，藥廠才可能供貨。

陳潮宗說，這波缺藥潮已從約1.5至2個月前開始缺貨，現在這段時間是缺藥最大的時候，預計此波中草藥、科學中藥缺藥潮，還要持續2個月。民眾使用中藥時，中醫師可依民眾體質調配不同的中草藥讓民眾服用。

黃怡超說，今年一月與中醫師公會全聯會、中藥商等開會，中藥材、科學中藥短缺問題，研判是受中國大陸疫情影響，中藥材出口數量減少且價格上漲，如治療新冠病毒常用的瓜摟時魚腥草、栝蔞實等，價格都已上漲一倍，此為供需問題。

此外，疫情期間，國人多到中醫診所就醫，就中醫師公會全聯會指出，國人到中醫就醫患者人數已較疫情前增加50%，因此，科學中藥用量大增，而藥廠增加產能需要一些時間，因此藥廠會延遲供貨，而部分中醫診所已開始互相支援調貨，不讓病患無藥可用。