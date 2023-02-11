獨／基層藥局缺藥嚴重 衛福部舉行緊急會議提兩大解方

本報昨日獨家報導，第一線抗生素「安蒙西林（Amoxicillin）」、制酸劑「氧化鎂」、退燒藥「乙醯氨酚」缺貨，基層藥師忙於調貨，亟需政府伸出援手。面對缺藥議題，衛福部長薛瑞元相當重視，今天下午衛福部緊急舉行缺藥研討會議，由薛瑞元親自主持，檢視目前缺藥問題。

薛瑞元表示，這次基層診所、藥局反應缺藥情形較多，必須一一釐清相關問題，目前優先勸說藥廠增加產能，若無法增加產能將由藥商加強醫院、診所、藥局等分配機制，解決缺藥問題。

薛瑞元說，其實缺藥問題十分複雜，雖然現在已有相關缺藥通報機制，但在缺藥訊息的整理、交換及發布方面，未來依現有機制再加強、擴大，如納入藥商通報，讓缺藥訊息溝通更加快速、精確，中長期目標也可能會針對藥品供應商較少的藥品密切監測，隨時注意有無缺藥的情形。

今參與會議的台灣藥品行銷暨管理協會發言人、藥師沈采穎長期呼籲衛福部應成立「缺藥中心」，薛瑞元也於會議正式定調，要求食藥署開始規劃，中期計畫應成立「缺藥中心」，另也希望藥證低於5張的藥品應納入密切監測品項，這部分也獲薛瑞元同意，但藥證張數的部分還需要研議。

沈采穎說，第一線抗生素「安蒙西林（Amoxicillin）」缺藥問題，今生產藥廠中化製藥表示，缺藥原因是因缺膠囊，預計二月底可以正常供應，呼籲食藥署應重視缺藥問題，且製藥的每一個環節的原料都應該要掌握。如最近乙醯氨酚缺藥原因，有一部分是缺少製成藥品所需的賦形劑，主因是中國大陸受疫情影響限制出口，往後缺藥應是全球性的常態問題，食藥署應要多加注意。

沈采穎說，這次缺藥問題驚動政府高層，今天下午會議，她是於中午緊急接獲通知，於下午3時開始，直到5時30分結束，部長薛瑞元也正視此問題，親自主持及全程參與會議。