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遭人要求？突刪光「不明氣球」影像 鄭明典低調回應了

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遭人要求？突刪光「不明氣球」影像 鄭明典低調回應了

聯合新聞網／ 綜合報導
2021年12月31日出現在台灣上空的「來源不明的氣球」。圖／取自鄭明典臉書
2021年12月31日出現在台灣上空的「來源不明的氣球」。圖／取自鄭明典臉書

美國領空出現大陸「間諜氣球」引發雙方局勢緊張，甚至讓美國務卿布林肯訪華行程延後。中央氣象局鄭明典日前指「來源不明氣球」，曾經也現身台北上空，該照片甚至被紐約時報引用，甚至加碼PO出合歡山也有不明氣球的影片，但鄭在今天午後卻將所有相關影像都刪除，僅低調表示「與氣球相關話題都不便回答」。

鄭明典曾在臉書PO文，指紐約時報引用的照片攝於2021年9月27日上午8點29分，照片左下是司法院大樓，右下角則是總統府，中央上空恰好有一個來源不明的「氣球」。國防部對此表示，依所述日期之空域監控分析，所謂探空氣球並非出現在台灣本島，而是距離約40公里以外之外海。

另外，鄭還加碼上傳「來源不明氣球」2021年12月31日現蹤合歡山的影片，引起網友討論「三不五時會看到」、「真希望能打下來」、「只有我想到告白氣球嗎」、「下面的設備也很大」、「看來是分批次在中國境內不同地點同時放出」。

但是根據「自由時報」報導，鄭明典已將所有和不明來源氣球相關的影像刪除，是否因其他人士要求才下架？鄭並未否認，僅低調回應「與氣球相關話題都不便回答」。

照片中的小白點，為2021年9月27日上午8時29分出現在台北市上空的不明氣球。圖／取自鄭明典臉書
照片中的小白點，為2021年9月27日上午8時29分出現在台北市上空的不明氣球。圖／取自鄭明典臉書

鄭明典 間諜氣球 氣象局

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