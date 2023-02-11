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好天氣剩明天！下周冷氣團來襲一天內斷崖式降溫數十度 這日才回暖

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好天氣剩明天！下周冷氣團襲連凍4天 氣溫一日內降10度

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
下周一午後鋒面通過、大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團南下，北部地區入夜後氣溫將驟降至16度轉濕冷。本報資料照
下周一午後鋒面通過、大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團南下，北部地區入夜後氣溫將驟降至16度轉濕冷。本報資料照

中央氣象局表示，明天(12日)各地為多雲到晴天氣，僅東半部地區、恆春半島有零星短暫雨，下周一午後鋒面通過、大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團南下，北部地區白天高溫仍有26度，入夜後將驟降至16度轉濕冷，整體雨區也擴大至北部及東半部地區，這波冷空氣在周三、周四清晨將來到最低溫，局部地區更有10度以下機率。

氣象局預報員陳伊秀表示，明天至下周一上午前各地天氣為多雲到晴，僅東半部、恆春半島零星有短暫雨；北部、宜花地區白天高溫皆可達25、26度，但這幾天桃、竹、苗受低雲影響，溫度會略低為20至22度，中南部及東部地區則有27至29度，南部內陸地區有機會達30度以上。

陳伊秀指出，下周一白天北部高溫約26度、中南部地區約28度，下午起鋒面通過，緊接大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團南下，各地溫度逐漸下降，其中，北部地區入夜溫度將驟降至16度轉濕冷，中南部地區入夜低溫則降為17度，整體雨區也擴大至北部及東半部地區，其他地區為多雲到晴。

她表示，下周二、周三受冷氣團影響，北部及東半部地區水氣較多，其中周二中部山區也會有短暫雨，到周四水氣才會逐漸轉乾，剩東半部及大台北山區有雨，其他地區為多雲到晴。在溫度方面，下周二晚間北台灣低溫就會明顯降到13度，周三、周四清晨將來到最低溫，台南以北及東北部地區有11至13度低溫，其他地區約為14、15度，沿海空曠地區更有10度以下機率。

她也說，這波冷氣團預計影響到下周四，周五起冷空氣減弱，但19、20日預估還會有一波東北季風來襲，整體狀況還需再觀察。

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