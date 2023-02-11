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白沙屯媽出發在即 總統蔡英文赴拱天宮參拜

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
總統蔡英文下午專程到白沙屯拱天宮參拜，並為有「粉紅超跑」的媽祖婆進香輕便輦轎「淨轎」。記者胡蓬生／攝影
總統蔡英文下午專程到白沙屯拱天宮參拜，並為有「粉紅超跑」的媽祖婆進香輕便輦轎「淨轎」。記者胡蓬生／攝影

白沙屯媽即將出發往北港進香，總統蔡英文下午專程到白沙屯拱天宮參拜，並為有「粉紅超跑」的媽祖婆進香輦轎「淨轎」，她強調媽祖婆進香是台灣最重要的宗教文化活動，信眾發揮信仰的力量 ，沿途處處分享物資，展現台灣民眾團結的精神，甘願成為媽祖婆的香燈腳。

苗栗縣通霄鎮拱天宮白沙屯媽將在明天凌晨零點45分登轎、1點25分出發，白沙屯媽進隨香人數每年創新高，今年報名人數更突破10萬人，創下11萬3600多人的空前紀錄。今天出發前夕，整個白沙屯地區湧入大批人潮、車潮，香客將拱天宮周邊擠得水洩不通，香客更是充滿出發前的喜悅神色，等待迎接今年9天8夜的長程徒步進香挑戰。

蔡英文總統下午3點到拱天宮，由拱天宮主委洪文華、苗栗縣長鍾東錦等人陪同上香參拜，蔡英文 並依往例為媽祖婆進香的輕便神轎淨轎。

蔡英文參拜後向守候在宮外的信眾致詞，她感謝媽祖婆庇佑台灣，今年疫情已和緩，白沙屯媽隨香人數再創紀錄，她並提及土耳其目前發生嚴重震災，台灣第一時間就派出搜救隊協助，她向媽祖婆參拜時也祈求土國能早日度過難闗。

拱天宮鄰近的山邊媽每年與白沙媽相伴赴北港進香，蔡英文隨後也轉往山邊媽祖宮參拜。

白沙屯媽明天凌晨即將出發往北港進香，白沙屯地區今天湧入大批香客人潮，宮內宮外熱絡非凡。記者胡蓬生／攝影
白沙屯媽明天凌晨即將出發往北港進香，白沙屯地區今天湧入大批香客人潮，宮內宮外熱絡非凡。記者胡蓬生／攝影
白沙屯媽明天凌晨即將出發往北港進香，白沙屯地區今天湧入大批香客人潮，宮內宮外熱絡非凡。記者胡蓬生／攝影
白沙屯媽明天凌晨即將出發往北港進香，白沙屯地區今天湧入大批香客人潮，宮內宮外熱絡非凡。記者胡蓬生／攝影

蔡英文 媽祖 白沙屯

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