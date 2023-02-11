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3天2起集電弓自動下降都在苗栗 高鐵成立調查小組勘查
台灣高鐵803車次今天上午發生集電弓自動下降，影響部分列車延誤，事實上，高鐵9日上午才剛發生道岔訊號異常狀況，造成15班列車延誤，同天下午又受1列車集電弓自動下降影響，導致部分列車延誤。台灣高鐵公司表示，今天發生集電弓自動下降與9日下午發生都在苗栗，目前已由調查小組前往勘查，暫無規畫調整列車班次。
高鐵803車次今天上午在前往苗栗站間發生集電弓自動下降，9日發生的2起狀況也分別位於新竹及苗栗；且去年7月及10月也分別在南港及桃園站發生過道岔訊號異常。台灣高鐵公司表示，集電弓自動下降確實不是常見問題，目前已組成調查小組前往該處調查，但暫不會影響後續班次。
高鐵公司表示，9日下午苗栗發生集電弓自動下降狀況，當時已進行排除，沒想到時隔2天又在同一路段發生，確實過度頻繁，該公司已組成調查小組前往進行完整調查，目前暫無規畫調整列車班次。
據了解，9日上午發生的道岔訊號異常屬鐵道端狀況，因全線有3萬多處接點，偶會有異常狀況需要排除，但集電弓自動下降屬列車上方供電問題，以往較少發生狀況，此次3天內接連發生2起，讓高鐵公司需進一步調查原因。
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