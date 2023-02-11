情人節登記結婚桃園戶所有好禮 市府攜手景福宮加碼送

桃園市政府迎接14日西洋情人節，民政局特別結合在地大廟景福宮，情人節當天到各區戶政事務所辦結婚登記的新人，贈桃園景福宮祈福加持過的註生娘娘助孕皮革鑰匙圈或平安符，各戶所也加碼贈送不同之精美小禮物，至10日（周五）中午，各戶所已有百對新人預約情人節辧理結婚登記。

民政局局長劉思遠與景福宮副主委陳正忠、蘇家明昨天到景福宮為「註生娘娘助孕皮革鑰匙圈」辦理祈福加持儀式，準備2月14日當天透過各戶所分送給當日辦理結婚登記之新人。劉思遠表示，景福宮在桃園已有270多年歷史，香火鼎盛，是地方信仰的中心，經景福宮加持過「註生娘娘助孕皮革鑰匙圈」，必能保祐新人達成所願。劉思遠也感謝景福宮除了贊助「註生娘娘助孕皮革鑰匙圈」，也提供紀念酒及發財樹、金鏟子做為活動抽奬禮物，只要在桃園市政府民政局fb粉絲專頁「桃園民政好厝邊」按讚、追踪、留言加分享tag2位朋友，就可參加抽奬。

景福宮主委簡征潭表示，景福宮是在地人口中的「大廟」，主祀神明為開漳聖王，配祀的註生娘娘非常靈驗，大廟也希望為現在少子化的現象盡一份心力，「景福」就是「大福」，有很大福氣之意，希望將大大的福氣送給新人，並祝早生貴子，一生平安。