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注意！青山坪賞櫻熱點車子塞爆 迎接白櫻盛開全面交管
雲林縣草嶺青山坪和石壁櫻花盛開，每天上山賞櫻車輛塞爆，尤其青山坪目前除各種紅櫻盛開，最具特色的白櫻也全面綻放，每天不論假期與否，車潮壅擠，斗南分局親任分局長温基興會同交通相關人員上山，完成交管和停車規畫，將每天派警上山交管，期能帶給民眾一個順暢快樂的賞櫻季。
草嶺賞櫻季即日起至至3月5日，為掌握當地賞櫻季週邊道路情況，斗南分局長温基興昨天由交通組組長陪同抵草嶺、石壁地區，了解櫻季交通勤務。尤其目前不僅紅櫻盛開，農場週邊所有白櫻也開始百花齊放，進入賞櫻盛期。原本可讓車輛進入的青山坪農場產業道路將全面管制。
警方說，從本月初進入賞櫻期，位於149甲線草嶺隧道入口旁的青山坪農場，每天車潮不斷，警方即於草嶺隧道口，也是青山坪農場的入口處，設置交通崗哨管制車輛進入，並於第一停車場至青山坪農場沿線道路，編排機動巡邏警力加強疏導，管制民眾路邊任意停車影響交通。
由於青山坪入口正好位於草嶺隧道口，是交通的瓶頸區，斗南分局交通組長徐呈璋指出，
目前在雲149甲線與雲220線岔路口的第一停車場至青山坪咖啡農場路口，已實施管制，雙向路邊禁止臨停，即日起每天上午7時至下午15時全面管制。
警方說，前往青山坪農場賞櫻遊客，請依交通警察指揮，沿著產業小路減速慢行、小心駕駛，切勿路邊停車，在進入青山坪農場停車場再行停車；若該停車場已滿，警方會管制進入，民眾可將車輛停放離草嶺隧道口前約600公尺的第一停車場區，泊區寬闊約可停300輛車，遊客可再步行沿149甲線旁人行步道進入青山坪農場，沿途的櫻花美景，一面賞櫻一面步行更舒適。
分局長温基興表示，山區道路狹小、彎道多，要隨時注意車況減速慢行，同時依警方指揮停車或依指示標誌進入賞櫻區，才能安全又快樂賞櫻。
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