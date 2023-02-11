台東民眾花995元 中百萬元雲端發票專屬獎

超幸運！財政部日前開出去年11、12月份統一發票號碼，台東市全聯福利中心中山店開出100萬元雲端發票專屬獎。消費者花995元，就幸運中百萬大獎。

南區國稅局台東分局指出，該消費者購買寵物食品及民生用品共花費995元，使用雲端發票就中了100萬元，這也是該連鎖超市去年開幕後，首次開出統一發票大獎。

台東市全聯福利中心中山店開出大獎，南區國稅局台東分局前往商家張貼紅榜，表達祝賀之意，並提醒該名幸運兒，本期中獎發票兌領獎期限至今年5月5日止。

南區國稅局台東分局表示，自去年下半年起雲端發票中獎又加碼，專屬獎100萬元獎30組、2000元獎1.6萬組、800元獎10萬組，500元獎由215萬組，總獎金高達12.17億元。

歡迎民眾下載「財政部統一發票兌獎APP」及設定帳戶領獎，發票管理方便又環保，中獎者24小時都可兌領獎，不受代發獎金單位營業時間限制、省時又省力，雲端發票中獎機會多更多。