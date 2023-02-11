太夯了！草嶺賞櫻遊客逾3萬人 台灣好行加開1班車

雲林縣古坑鄉草嶺、石壁地區櫻花齊放，「賞櫻正對時」，據統計，從本月初進入櫻花季後，已吸引逾3萬人次遊客上山賞花，為維持旅遊品質及交通秩序，至3月5日期間實施交通管制措施，請民眾配合現場警力引導停車，另鼓勵大眾多搭乘交通工具，「台灣好行」巴士「雲林草嶺線」今天起每周五、六、日及國定連假加開1輛40人座大客車，需提前向台西客運斗六站05-5322016預約。

縣長張麗善說，草嶺、石壁地區櫻花因社區復育有成，今年花況綻放穩定且品種多元，吸引許多縣內外遊客慕名而至，為了提供自駕車遊客停車，縣府去年已開闢2處停車場，並配合交通管制及加強公共運輸服務，希望讓遊客盡興賞櫻，留下美麗倩影。

文化觀光處長陳璧君說，無論平、假日，上山賞櫻的遊客都絡繹不絕，可見自然美景的魅力無法擋，不過山區道路寬度有限，為保持暢通的通行品質，草嶺第1停車場至青山坪咖啡農場入口處、草嶺地質公園入口處、縣道149甲線叉路與蓬萊瀑布入口處、東𤧥山莊至九芎神木入口處及40號農路等路段，假日上午9點到下午3點實施單行道管制，並禁止路邊停車。

張麗善說，山區著名的賞櫻打卡景點，包括青山坪咖啡農場，花種有山櫻花、吉野櫻、八重櫻、寒櫻等；石壁沿線景點九芎神木、石壁仙谷、蘇家農場、美人谷、雲嶺之丘則約盛開2至3成，據花期及氣候推估，花況至2月中旬約可盛開8成左右，花種有山櫻花、紅粉佳人等。

陳璧君表示，在雲林縣內行駛的台灣好行有北港虎尾、斗六古坑及雲林草嶺等3線，其中雲林草嶺線深受喜愛探索大自然及追求健康的遊客踴躍搭乘，每逢假日往往供不應求，為因應櫻花季的疏運需求，「701斗六-荷苞村-草嶺」台灣好行雲林草嶺線，除每日固定班次外，今起至3月5日每周五、六、日及國定連假加開1班車，遊客需提前1天電話預約，每日乘車預約人數上限60人，現場保留20人領取號碼牌候位。